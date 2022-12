Qatar, un Estado árabe rico en gas y petróleo pero pobre en respeto a los derechos humanos, no lo tuvo fácil para conseguir ser la sede del Mundial de Fútbol 2022. Credenciales como la carencia de libertades políticas y la vulneración constante de los derechos humanos -mujeres, minorías y trabajadores que han muerto en la construcción de los estadios de la gran fiesta deportiva- no eran la mejor carta de presentación ante las primeras democracias mundiales. Una vez conseguido el objetivo deportivo, el país catarí no ha dejado de trabajar para labrarse, a golpe de talonario, simpatías y aceptación en la capital comunitaria. Varias claves ayudan a entender cómo el Parlamento Europeo también tiene su particular 'Qatargate', con el arresto por corrupción a Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo.

Tentáculos en el Parlamento Europeo Los tentáculos de Qatar también han logrado abrirse paso en el Parlamento Europeo. La implicación de la vicepresidenta de la Eurocámara y eurodiputada griega, Eva Kaili, en la trama de sobornos orquestada por el país qatarí ha supuesto el escándalo mayor de corrupción en la historia de la institución europea. La Fiscalía tiene indicios de que se pagaron "grandes sumas de dinero o se ofrecieron importantes regalos a terceros con una posición política y estratégica en el Parlamento Europeo para influir en sus decisiones". Kaili, detenida, ha sido expulsada del grupo de los socialdemócratas y se encuentra suspendida de todas sus funciones desde que se hizo pública la investigación. Quiénes son los detenidos La mayor implicada en el escándalo es Eva Kailli una eurodiputada socialdemócrata griega de 44 años, antigua presentadora de televisión y miembro de la Cámara desde 2014. Desde principios de año ocupaba una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo y, además de otras responsabilidades, es miembro suplente en la delegación para las relaciones con la Península arábiga. Kaili no ha podido beneficiarse de la inmunidad parlamentaria por la que está protegida dado que no puede ser invocada en caso de “flagrante delito” ya que fue detenida el viernes con "bolsas de dinero", según la agencia France Press. También está detenido el compañero de Kaili, Francesco Giorgi, que a su vez es asistente parlamentario y consejero de la oenegé Fight Impunity, una asociación dedicada a luchar contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos y cuya sede también fue registrada. El tercer detenido es el presidente de esta oenegé, el también italiano, Pier Antonio Peranzi, que fue eurodiputado entre 2004 y 2029 y miembro del grupo socialdemócrata. El último detenido sería, según la agencia italiana Ansa, Niccolò Figà-Talamanca, el responsable de la citada oenegé en Bruselas. También fueron interogados el pasado viernes el padre de Kaili y el presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luca Visentini. Ambos quedaron en libertad, informa Silvia Martínez. El 'Qatargate' deportivo En el año 2013, la revista francesa 'France Football' publicó un reportaje de investigación en irregularidades cometidas por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la adjudicación, en 2010, de la candidatura de Catar para la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. La investigación periodística abundaba en cómo los catarís pagaron sobornos para conseguir votos a favor de la candidatura de Catar. En este contexto, el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, habría supervisado personalmente un trato corrupto en beneficio de Catar en una reunión secreta en el Palacio del Elíseo, el 23 de noviembre de 2010, con el príncipe heredero de Catar, Tamin bin Hammad al-Thani, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA y Sebastián Bazin, propietario del París Saint-Germain. En la reunión, según la investigación, se acordó que Platini votaría a favor de Catar y, a cambio, el país árabe ayudaría a superar la grave crisis financiera que sufría el PSG. Es un ejemplo del 'modus operandi' con el que Qatar se fue ganando durante años los favores de élites deportivas y políticas.