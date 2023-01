Alemania va aenviar a Ucrania una compañía de tanques Leopard 2A6,, según el diario alemán 'Der Spiegel'. Una compañía suele estar compuesta de entre nueve y 14 carros. Además, permitirá a otros países re-exportar sus tanques Leopard al país invadido por Rusia. Esa cantidad, una compañía, es también la que quería mandar el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Al ser una tecnología alemana, por contrato todos los países que los posean

La noticia, aún sin confirmación oficial de Berlín, llega después de que se conociera la intención del Gobierno de Estados Unidos de enviar a Ucrania una importante cantidad de tanques Abrams M1, según el diario estadounidense The Wall Street Journal. Sería precisamente parte de un acuerdo con Alemania para que desbloquee la entrega de sus Leopard 2.

Ucrania pidió explícitamente a varios países, entre ellos España, el envío urgente de estos carros de combate. “Hacemos un llamamiento a los Estados que tienen en servicio tanques Leopard 2, entre ellos Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Turquía”, dijeron en un comunicado el pasado jueves los ministros de Exteriores y Defensa ucranianos, Dmitro Kuleba y Oleksii Reznikov.

A la hora de publicación de esta noticia, Madrid aún no ha tomado una decisión respecto. España está entre los países que más tanques Leopard posee, un total de 347, de dos modelos diferentes. Hay 108 Leopard 2A4, los más viejos en plantilla. Fabricados en los años noventa, se adquirieron ya usados a Alemania. La mitad se echaron a perder en unas inundaciones en Zaragoza. El resto están operativos, algunos por ejemplo en Ceuta. Y hay una partida más moderna de unos 240 Leopardo 2E, producidos por Santa Bárbara Sistemas en la fábrica sevillana de Alcalá de Guadaira, en base a la licencia alemana de los Leopard 2A6. Son la joya de la corona del Ejército de Tierra. Los Leopardo, adaptados a las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas, han resultado ser los más caros de todos los modelos existentes, unos 11 millones de euros por unidad.

Si efectivamente llegan a Ucrania varias compañías de carros Leopard y Abramas, el curso de la guerra podría cambiar. Los tanques modernos con el estándar OTAN son muy superiores a los viejos T-72 soviéticos que son los principales usados tanto por Ucrania como por Rusia. Por ejemplo, tienen una óptica que les permite batallar de noche, algo que los soviéticos. Rusia ha enviado algunos de sus supertanques T-14 Armata y los T-90M, pero no en cantidades suficientes. Alrededor de 2.000 tanques de los Ejércitos ruso y ucraniano han sido destruidos o inutilizados en lo que va de guerra, según el grupo de investigación Oryx. Sólo Rusia pierde unos 10 al día.

El envío de los tanques es sólo el comienzo de una serie de desafíos logísticos. Estos sistemas de combate moderno son muy exigentes en mantenimiento. Por ejemplo, los cañones suelen tener un límite de disparos (unos 100) antes de tener que cambiar su funda interior, a riesgo de que explote por desgaste. Eso en el campo de batalla ucraniano ocurre cada pocas semanas. El propio Pentágono ha planteado dudas acerca de la viabilidad de mandar sus Abrams, pues en territorio OTAN no hay instalaciones para su mantenimiento y reparación.

El apoyo de España a Ucrania

La tensión política alrededor del envío de tanques Leopard en Alemania viene desde antes del verano pasado. Los socialdemócratas, el grupo mayoritario de la coalición liderada por Olaf Scholz, no quería mandarlos. Los verdes y los liberales, sí. En España, en un primer momento se apuntó a la posibilidad de enviar los viejos Leopard 2A4 que estaban hibernando tras haber sufrido daños en una inundación en su depósito de Zaragoza. Esa opción se descartó. Pero hay muchos totalmente operativos: algunos 2A4 en Ceuta, por ejemplo, y otros 2E en Letonia y en las distintas bases españolas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, primero dijo en Davos que el envío no estaba sobre la mesa, y este martes, antes de conocerse la noticia del Spiegel, ha querido zanjar el debate sobre el eventual envío de carros de combate. Si se hace, se hará junto a los socios. "España nunca ha dado la espalda a Ucrania cuando Ucrania le ha necesitado y España no le va a dar nunca la espalda a Ucrania cuando Ucrania necesite a España", ha dicho, sin precisar más. En Ucrania hay "una guerra real" y hablar de material militar, de cuánto, qué o cuándo se va a entregar o por dónde va a entrar "no hace ningún favor, ni al Gobierno de Volodímir Zelenski, ha añadido.