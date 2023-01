El exministro de Salud de Reino Unido Matt Hancock ha sido víctima de una agresión en el metro de la capital, Londres, a manos de un hombre de unos 60 años que ya ha sido detenido y permanece bajo custodia policial.

La Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés) ha informado de que el primer aviso que recibió sobre el incidente alertaba de un hombre "asaltado y acosado" en la estación de Westminster a primera hora de la mañana del martes.

Tras esto, las autoridades han detenido a un hombre de 61 años como principal sospechoso de la agresión, si bien es cierto que las investigación aún están en marcha, según relata la cadena británica Sky News.

Según ha relatado un portavoz del exministro, el incidente fue "muy agresivo y desagradable", y ha aventurado que el agresor era un "peligroso teórico de la conspiración". Asimismo, ha agradecido su labor a los agentes de Policía y de la BTP.

"Afortunadamente, este tipo de comportamiento es una ocurrencia extraña, pero son instancias como esta las que vuelven a enfatizar la importancia de detener la información errónea sin fundamento y que causa tanto daño", ha añadido.

Hancock se desempeñó como ministro de Sanidad desde 2019 hasta 2021, cuando dimitió después de que saliese a la luz que había incumplido las restricciones durante la pandemia para juntarse con otra mujer con la que supuestamente mantenía una relación extramatrimonial.

A finales de 2022 volvió a suscitar polémica al participar en el programa 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!', un reality de supervivencia donde participó junto a otros famosos y por lo que el Partido Conservador británico decidió suspenderle como diputado.