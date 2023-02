Oleg Sinegybov, gobernador militar de Járkov: "Las bombas rusas han dañado miles de kilómetros de líneas eléctricas"

El gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegybov, no tiene tiempo. Sus días pasan entre hacer frente a la guerra, junto con el frenético trabajo de atender las múltiples necesidades la población civil de la gran región del este ucraniano limítrofe con Rusia y cercana al Donbás que, antes que Rusia lanzara su invasión, era uno de los mayores centros industriales de Ucrania. Con ocasión del primer aniversario de la guerra, Sinegybov ha aceptado hablar brevemente con El Periódico, del grupo Prensa Ibérica.

Desde el 24 de febrero de 2022, Járkov ha sufrido ataques constantes. ¿Cuál es el coste del daño que han sufrido en este año de guerra?

El monto definitivo de daños aún no se ha calculado, pero son cientos de miles de millones de dólares, porque han sido dañados o destruidos más de 18.000 objetivos, de los cuales más de 10.000 son estructuras residenciales, lo que incluye también apartamentos y casas privadas. También hay 300 hospitales y alrededor de 800 centros educativos afectados, y ha resultado destruida nuestra maquinaria agrícola, lo que afecta enormemente a nuestros empresarios. Hay daños en cientos de kilómetros de carreteras y miles de kilómetros de líneas eléctricas. Esta es nuestra infraestructura crítica, la que genera electricidad y da calefacción. Y aún no hemos liberado todo el territorio de la región (de la presencia de las tropas rusas).

¿Cuántos desplazados internos hay?

En este momento, hay 460.000 personas en la región de Járkov y la ciudad de Járkov que tienen la condición de desplazados internos, algunos de ellos viven en este territorio, aunque abandonaron sus casas porque actualmente es peligroso estar allí. Otros viven fuera de la región.

Decía que hay ciudades y aldeas que aún están bajo ocupación rusa. ¿Cuántas son?

En la región, hay unos 29 asentamientos bajo la ocupación temporal del enemigo, pero también hay unos tres asentamientos que están en la llamada zona gris, donde la situación es extremadamente difícil, es prácticamente imposible vivir allí. Casi todos se han ido, y los que permanecen no tienen suministro de electricidad, agua, gas, no hay instalaciones de atención médica. Nosotros tampoco tenemos acceso a estos territorios y no ha habido corredores humanitarios para se permita sacar a estas personas de estas zonas, o darles atención humanitaria.

¿Cuál es la situación de los pueblos y ciudades retomadas, como Izium, en septiembre pasado? ¿Es estable? ¿Temen que las tropas rusas intenten recuperarlas?

En este momento, la situación allí es estable, el suministro de electricidad, el suministro de agua y el suministro de calefacción se han restablecido por completo en la medida de lo posible, porque algunas casas han sido destruidas. También se han arreglado 6 de las 23 salas de calderas, el resto están destruidas. En cuanto a otras áreas pobladas que han sido liberadas, la situación allí es parecida. Y en cuanto a aquellas áreas donde no hay suministro eléctrico, tenemos 13.000 situaciones de este tipo, pero esto depende de los trabajos de desminado y reconstrucción.

¿Están recibiendo suficiente ayuda alimentaria? ¿Cuántas personas en esta región necesitan asistencia?

Quiero agradecer a todos nuestros socios internacionales, incluidos los que han enviado las miles de toneladas de ayuda humanitaria que recibimos y seguimos recibiendo. Hemos creado sedes de coordinación para poder distribuir y enviar ayuda de manera más efectiva a donde más se necesita. De hecho, el año pasado entregamos más de 65.000 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicinas y productos de higiene, en nuestros distintos territorios. Nuestra tarea principal ahora es volver a poner en marcha la atención médica en los territorios desocupados, por ejemplo en la ciudad de Izium, donde el hospital quedó completamente destruido. Allí hay un plan para reconstruir esta instalación, y algunos fondos internacionales están listos. Se está trabajando en esta dirección.

¿Qué se espera para los próximos meses?

Que ganemos esta guerra. Actualmente tenemos una escalada en la dirección de Kupiansk, en el norte (de la región de Járkov), es decir, el enemigo ha aumentado el número de bombardeos de nuestros asentamientos en esa zona. Sin embargo, creemos en nuestras fuerzas armadas y todos estamos trabajando por nuestra victoria común. Como señaló nuestro presidente, el evento principal que esperamos en 2023 es nuestra victoria.