El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes su vuelta a la red social Facebook y a la plataforma de video YouTube, que unas horas antes había anunciado que levantaba también sus restricciones contra el magnate.

A primera hora de la tarde, Trump publicó en Facebook un lacónico mensaje con mayúsculas para anunciar: "¡Estoy de vuelta!", y lo hizo acompañado de un video (correspondiente al día de su elección presidencial) en el que aparece diciendo: "Siento haberlos hecho esperar. (Hubo) complicaciones". Luego aparece un cartel ya de tipo electoral en el que promociona su candidatura para las próximas presidenciales: "Trump 2024, Make America Great Again". La publicación es la primera que Trump hace en Facebook después de que la empresa anunciase el pasado enero que el expresidente podría volver a utilizar la plataforma.

El expresidente estadounidense regresó también hoy a YouTube compartiendo ese mismo video y el mensaje "¡Estoy de vuelta!". Su canal había sido restaurado hoy mismo por la compañía propiedad de Alphabet, que explicó su decisión en un tuit: "Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a una elección".

Trump fue vetado de las principales redes sociales -Facebook, Twitter o Youtube- tras el asalto de sus huestes al Capitolio, y entonces creó su red social Truth con la que los medios aseguraron había firmado un contrato de exclusividad, pero todo indica que el contrato habría expirado o ya no es válido.

Por otra parte, un juez federal ordenó este viernes que el abogado de Trump, Evan Corcoran, testifique ante el gran jurado por el llamado caso de Mar-a-lago, sobre el manejo indebido de documentos clasificados por parte del republicano. El portal The Hill, que cita varias fuentes coincidentes, dice que la jueza Beryl Howell tiene indicios de que el abogado prestó asesoramiento a Trump para permitirle cometer un delito, más allá de cumplir la estricta tarea de representación de su cliente. Según The Hill, esta comparecencia puede convertir a Corcoran en un testigo clave del caso y permitir un rápido avance de un caso en el que el equipo de la Fiscalía ya ha escrutado no menos de 300 documentos clasificados e indebidamente extraídos por Donald Trump.