A eso de las once de la noche de este domingo, el ministro de Exteriores recibía la llamada del embajador español en Sudán. "Ya estamos todos en la base. Ha ido todo muy bien. Tenemos 70 personas. Ha habido muchos controles militares pero todo ha ido sin incidentes", le decía el jefe de la misión diplomática, Isidro González, a José Manuel Albares.

Respiraba tranquilo tras días de máxima tensión. España conseguía completar una complicada misión para evacuar a decenas de españoles de Jartum, la capital de Sudán, un país que vive un violento conflicto entre facciones militares que ha acabado con la vida de al menos 400 civiles.

Se vivieron momentos de mucha tensión en la célula de crisis de Exteriores instalada en el Palacio de Viana de Madrid, especialmente cuando se supo que uno de los grupos que estaban siendo evacuados por Francia había sido tiroteado, cuentan fuentes diplomáticas. Todo podía salir mal. Salió bien. El rey Felipe VI ha felicitado personalmente al embajador a su llegada a Madrid.

Los 72 civiles evacuados han llegado esta mañana al aeropuerto militar de Torrejón, en Madrid. Uno de ellos venía herido, presuntamente en los enfrentamientos militares que llevan asolando semanas al país. 34 de ellos son españoles; el resto de otras 11 nacionalidades (México, Venezuela, Colombia, Portugal, Polonia...).

No se ha permitido el acceso de la prensa. El resto de españoles que no ha venido, hasta unos 80 (no se conoce la cifra exacta), o bien se han ido por su propio pie o en otras misiones, o han decidido voluntariamente quedarse, aseguran fuentes oficiales.

Fuerte dispositivo militar

El operativo de las Fuerzas Armadas españolas ha estado compuesto por cuatro aviones del Ejército del Aire y del Espacio, que han operado entre Yibuti y España para transportar todo el material y personal militar implicado en la operación. Han estado implicados cerca de 200 militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire. En Yibuti (Estado fronterizo con Etiopía y cercano a Sudán) estaba el personal del Destacamento Orión, que se ha convertido en base avanzada para el despliegue de la operación.

El dispositivo desplegado para la "exfiltración" (termino militar para la evacuación de zonas de conflicto) no es muy habitual. La última vez que se vio algo así fue durante la evacuación de Kabul (Afganistán) en 2021.

Los evacuados han llegado a España en un avión A330 del Grupo 15 del Ejército del Aire y del Espacio. Dos de ellos han sido adquiridos en los dos últimos años y han sido adaptados para uso militar. "Son aviones multipropósito: sirven para reabastecer a aviones militares en vuelo y, por supuesto, para evacuar personas", explican fuentes de Defensa.

Agrupando a los civiles en la embajada española

El dispositivo se ha dirigido desde dos células de crisis distintas, una del Ministerio de Exteriores y otra del Defensa. Hubo videollamadas entre ambos departamentos, el de José Manuel Albares y el de Margarita Robles, explican fuentes diplomáticas.

Primero se tuvo que garantizar que todos los civiles que querían salir llegaran a la embajada, donde fueron agrupados. Fueron 48 horas de máxima tensión, después de que, el pasado viernes, tal y como adelantó este periódico, aviones de Defensa empezaran a volar hasta Yibuti, un país vecino a Sudán desde el que se comenzaría la operación.

Durante el fin de semana se estuvo garantizando que todos los que se querían ir acudieran a la delegación española. Llegado el momento en que se obtuvo el "slot" de vuelo, la comitiva salió de la sede diplomática española a toda velocidad. Si se hubiera salido más tarde, quizá se podría haber rescatado a alguien más, reconocen las fuentes del Gobierno consultadas, pero se habría puesto en riesgo la operación. Para la evacuación, se utilizó un pequeño aeródromo militar cerca de la ciudad. El aeropuerto internacional de Jartum está inutilizado por los combates.

Avión de reabastecimiento "multitarea" El avión Airbus A330 es un avión comercial de pasajeros ampliamente utilizado en todo el mundo, pero también se ha modificado para su uso en configuración militar. La versión militar del A330 se conoce como el Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) y se utiliza para una misiones como el transporte de carga y tropas, el reabastecimiento de combustible en vuelo y la evacuación médica. En su versión militar, el A330 MRTT puede ser configurado para llevar a cabo operaciones de evacuación médica, con capacidad para transportar hasta 40 camillas y un equipo médico completo. También puede transportar hasta 111 toneladas de combustible, lo que le permite reabastecer en vuelo a otros aviones militares y aumentar su alcance y tiempo de permanencia en el aire. También tiene una amplia capacidad de carga, lo que le permite transportar una variedad de equipos militares y vehículos. En su versión militar, el A330 Multi Role Tanker Transport es un avión de gran tamaño y capacidad. Su envergadura es de 60,3 metros y su longitud es de 58,8 metros. Con un peso máximo al despegue de 233 toneladas y una velocidad máxima de 870 km/h., tiene una autonomía de hasta 13.400 kilómetros, lo que le permite alcanzar cualquier lugar del mundo sin escalas y puede transportar hasta 267 pasajeros en su versión militar o una combinación de pasajeros y carga. El avión está equipado con cuatro motores Rolls-Royce Trent 700 y tiene una altitud máxima de servicio de 42.700 pies. Su avanzado sistema de aviónica incluye pantallas de visualización de vuelo, sistemas de navegación y comunicación, así como una amplia gama de equipos de seguridad y defensa. El A330 MRTT ha sido utilizado por las fuerzas aéreas de países como Francia, España y Arabia Saudita para apoyar misiones militares y operaciones humanitarias en todo el mundo. En la actualidad, el ejército español cuenta con dos unidades y es el avión más grande de nuestras fuerzas armadas. En noviembre de 2021, El grupo 45 del Ejército del Aire recibió la primera unidad y tienen su base en Torrejón de Ardoz. El segundo llegó en mayo del 22 y se espera una tercera aeronave que ya se está convirtiendo al uso militar y se recepcionará este año. Los tres contarán con el sistema de repostaje y con el paquete de evacuación médica que incluye incluso una unidad de cuidados intensivos en en centro del aparato, además de camillas y equipos de oxígeno. España ha invertido 675 millones en este programa que implica la reconversión de unidades provenientes de Iberia para su uso militar.

Estados Unidos manda a los Navy Seals

Estados Unidos comenzó el sábado a evacuar a sus miles de ciudadanos en el país. La enorme operación incluyó un equipo de élite de los Navy SEALs. Reino Unido ha completado con éxito también la evacuación de su embajada en Jartum, en "una operación conjunta con Estados Unidos, Francia y otros aliados".

Algunos han sido exfiltrados desde el Puerto de Sudán, en el Mar Regro, a 326 kilómetros de la capital. Un barco ha salido hacia Arabia Saudí cargado de diplomáticos occidentales atravesando el Mar Rojo, según el The New York Times. Otros, como los diplomáticos franceses y británicos, desde el mismo aeródromo de las afueras de la ciudad donde esperaban aviones de cargo militares. También se ha evacuado a gente desde Qadarif, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Etiopía.

El país se queda así casi sin representación extranjera, en medio de la peor ola de violencia en años. Sudán era un proyecto de democracia fallido desde que, en 2019, la revuelta popular y militar depusiera al dictador Omar al-Bashir. Un golpe de Estado en 2021 empezó a descarrilar un proceso de Transición único en la región, con una fuerte presencia de una élite prodemocrática.

Hace casi diez días, comenzaron los choques violentos entre el Ejército Sudanés, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, que detenta el poder político en el país, y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por el Teniente General Mohamed Hamdan. Una lucha por el poder que ha causado más de 400 muertos civiles.