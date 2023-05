Documentos secretos revelan que voluntarios rusos armados por Ucrania tratan de sublevarse en Rusia

Nuevos documentos secretos y aparentemente elaborados por la inteligencia estadounidense, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, aseguran que grupos de voluntarios rusos armados por Kiev trabajan para crear el caos en las regiones fronterizas de Rusia con Ucrania con el fin de fomentar una sublevación y “liberarlas de la tiranía de Vladímir Putin por la vía armada”, según se afirma en uno de ellos. Los documentos no están datados, pero mencionan el 1 de marzo como fecha de las evaluaciones que presentan. Además de buscar la desestabilización en las zonas que sirven de nudo logístico para la invasión rusa, sostienen que Ucrania estaría tratando de crear un contingente más numeroso de voluntarios armados para provocar un “frente de guerra civil en Rusia”.

Este diario no ha podido confirmar la autenticidad de los documentos, que han aparecido en uno de los foros de Frens Chan, una plataforma de mensajes anónimos similar a 4Chan donde acabaron el mes pasado algunos de los secretos de la inteligencia estadounidense aireados presuntamente por Jack Teixeira, un reservista norteamericano de 21 años detenido después como presunto responsable de la filtración. Todos ellos están marcados como “Top Secret”, una clasificación acompañada por otras marcas propias del espionaje estadounidense, como las siglas “NOFORN”, que impide que sean compartidos con interlocutores extranjeros.

Uno de los apartados sostiene que los “voluntarios rusos” apoyados por Ucrania cuentan con distintos tipos de armamento de la OTAN y habrían sido entrenados para manejarlas tras combatir en el frente ucraniano. “La información sostiene que se están preparando operaciones de infiltración de los voluntarios en las regiones de Briansk, Kursk y Bolgorod para marzo-abril de 2023 con el fin de tomar el control sobre esos territorios y declararlos como nuevos Estados”, se afirma en uno de los tres folios publicados en Frens Chan. Un concepto similar que pusieron en práctica las fuerzas prorrusas en Donetsk y Lugansk en 2014, cuando autoproclamaron la independencia de ambas provincias ucranianas del Donbás.

Aumento de los ataques en territorio ruso

Lo cierto es que durante las últimas semanas, a medida que aumentaban los rumores sobre la inminencia de la contraofensiva ucraniana, se han multiplicado los ataques y sabotajes en territorio soberano ruso. Particularmente en las regiones fronterizas que sirven como centros logísticos y de abastecimiento para sus militares. Regiones como Briansk, Kursk y Belgorod, todas ellas colindantes con el norte y el noreste de Ucrania. También se han incrementado en la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014. En todas ellas han sido atacados depósitos de combustible, trenes de mercancías o instalaciones militares.

“No hay duda de que la inteligencia militar ucraniana y las fuerzas especiales están trabajando en estas zonas para destruir componentes de la logística rusa y crear condiciones difíciles en las áreas fronterizas”, dice a este diario Mijailo Samus, director de la New Geopolitics Research Network, con sede en Kiev. “Pero de ahí a crear las condiciones para que se declaren nuevos Estados, me parece demasiado. No existe la masa social necesaria para hacerlo en las regiones mencionadas”.

Este mismo sábado los medios rusos informaron de nuevas explosiones en Crimea, así como de un atentado contra el escritor nacionalista ruso Zakhar Prilepin. El coche en el que viajaba tras pasar unos días en el Donbás explotó en la provincia de Nizhny Novgorod, situada al este de Moscú. De acuerdo con diversas informaciones, Prilepin ha resultado herido mientras otro hombre habría muerto en el atentado.

Guerra civil en Rusia

Los documentos clasificados, sin embargo, hablan de planes más osados que la simple neutralización de activos militares rusos o el fomento del caos en las regiones fronterizas. Uno de ellos afirma que hay también planes en curso para fomentar un conflicto civil en el interior de Rusia. “También se ha planeado empezar a formar un mayor componente militar de voluntarios para crear un frente de guerra civil en Rusia”, dice textualmente.

El documento que EL PERIÓDICO publica en estas páginas hace también referencia a las nuevas brigadas ucranianas entrenadas por la OTAN y llamadas a participar en la próxima contraofensiva. El análisis –aparentemente de la inteligencia de EEUU—afirma que el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas “ha sobreestimado el grado de preparación” de los batallones. “La mayoría del personal no tiene experiencia de combate o no la suficiente para participar en operaciones de asalto”, una realidad que, según el documento, habrían ofuscado algunos comandantes.

El último de sus bloques afirma que cada viaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a las zonas del frente daña la popularidad de Putin y refuerza al líder de la milicia paramilitar Wagner, Yevgeny Prighozin, cada vez más crítico con la gestión de la guerra. Para remediarlo, sostiene, el Servicio de Protección Federal “planea utilizar dobles de Putin para viajar a Mariúpol y Crimea en marzo”. Putin estuvo de visita en ambos territorios el 16 y 17 de marzo.