El Consejo de la Unión Europea, que representa a sus Estados miembros, no estudia de momento intervenir en relación a la presidencia húngara de la institución en 2024, pese a su preocupación por los problemas de Budapest con el Estado de Derecho y las dudas del Parlamento Europeo sobre que pueda ejercer una presidencia creíble dadas estas deficiencias.

"La cuestión no se planteó o discutió en el Consejo de Asuntos Generales, no estaba en la agenda, pero como he dicho, tenemos una presidencia rotatoria de acuerdo con los Tratados y espero que toda presidencia represente a todo el Consejo y todos los Estados miembros", dijo la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessika Roswall, cuyo país ostenta ahora la presidencia de la institución.

Está previsto que Hungría asuma este papel entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2024, lo que significa que tendría que liderar las negociaciones entre los Veintisiete en diferentes dosieres, y la Eurocámara votará el próximo jueves una resolución en la que cuestiona que el país pueda cumplir con esta tarea de forma "creíble", dado su "incumplimiento de la ley europea", y respetar el principio de cooperación sincera.

Pese a que los europarlamentarios instan al Consejo a encontrar una solución "lo antes posible" y advierten de que pueden tomar medidas si no es el caso, según el borrador al que tuvo acceso EFE, ni el Consejo ni la Comisión Europea han debatido de momento la cuestión. "No lo hemos discutido todavía en la Comisión y actuaremos de acuerdo con el Tratado", dijo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova, aunque la decisión sobre la presidencia corresponde a los Estados.

Todo ello pese a que los ministros constataron hoy que persisten los problemas en Hungría en relación con la independencia judicial, la lucha contra la corrupción o la independencia de los medios de comunicación que llevaron a abrirle un expediente europeo y, en un proceso paralelo, a congelar fondos de recuperación y del presupuesto comunitario para Budapest.

La ministra sueca señaló que algunas de las reformas hechas recientemente por el Gobierno de Viktor Orbán son "pasos en la buena dirección, pero todavía hay problemas y depende de Hungría hacer más progresos".

Los titulares de Asuntos Europeos de los Veintisiete debatieron hoy asimismo sobre la situación en Polonia, que también tiene abierto desde hace años un expediente europeo por la falta de independencia del poder judicial, que en última instancia puede acabar con la retirada de su derecho a voto pero de momento ha logrado pocos progresos.

"Hay algunos desarrollos positivos, pero en general sigue haciendo serias preocupaciones", dijo Jourova, quien precisó que no está sobre la mesa cerrar los expedientes a Varsovia y Budapest mientras siga habiendo problemas.

Jourova dijo además que la Comisión ha trasladado al Gobierno polaco su "preocupación" por la creación de una nueva comisión que investigará la influencia rusa en Polonia, ya que podría afectar a la posibilidad de que ciertas personas sean elegidas para cargos públicos sin un juicio justo. "Estamos analizándola, (...) pero puedo asegurar que no dudaremos en emprender acciones inmediatas si es necesario", dijo la vicepresidenta comunitaria.

La comisión investigará la influencia rusa en gobiernos polacos entre 2007 y 2022 y podrá castigar, de manera retroactiva, con multa y hasta diez años de inhabilitación, a personas que hayan actuado influenciadas por Moscú.