Denis Sokolov y Anastasia Sergueyeva: "Pronto o tarde la guerra de Ucrania se convertirá en una guerra civil rusa"

Son opositores de la vieja guardia, que huyeron de Rusia hace ya tiempo, antes incluso del inicio de la invasión de Ucrania. Tras años de hostigamiento, comprobaron cómo en su país los espacios de libertad se cerraban, asfixiando toda tentativa de crear una sociedad civil. Ahora, buscan coordinar a centenares de voluntarios que buscan integrarse en la Legión Extranjera del Ejército de Ucrania o en el denominado Batallón Siberiano, destinado a luchar en territorio de la Federación Rusa. Antes, eso sí, los aspirantes deben comprometerse a respetar un manifiesto fundacional que incluye, entre otros elementos, el respeto a los derechos humanos y a las minorías nacionales.

¿Cuáles son su objetivos y tareas?

Reclutamos voluntarios que están dispuestos a combatir en la Legión Extranjera, y estamos agrupando a los voluntarios del batallón de Siberia; ésta es la parte militar de nuestro proyecto. También tenemos una rama política, el Consejo Ciudadano, que agrupa a representantes de grupos políticos, regionales y a nivel de república, que participan en calidad de voluntarios. La idea es que ciudadanos rusos, de la república de Sajá, del Cáucaso norte, de Ingri -tal y como se llama la región alrededor de San Petersburgo- de Irkutsk, de los Urales, luchen en el bando de Ucrania. Esta gente quiere liberar primero Ucrania, y luego su región de este régimen criminal. En (el Consejo) nos reunimos, sometemos nuestras aspiraciones políticas a la Convención Europea de Derechos Humanos, reconocemos el derecho de los pueblos (de la Federación Rusa ) a la autodeterminación y a gobernarse a sí mismos, reconocemos las decisiones de los tribunales internacionales sobre los criminales de guerra y contra la Humanidad. Rusia es hoy en día un estado fallido, y ello es debido a la ruptura del monopolio de la violencia, en particular, debido al reclutamiento de prisioneros para la guerra, violando el Código Penal de la Federación Rusa, un crimen en el que incluso han participado instituciones del Estado, la Fiscalía, el sistema judicial… Por esta razón creemos que la Federación Rusa no existe como estado de derecho y hay que reconstruirla de nuevo. No necesariamente en un estado unitario, ya que hay movimientos y repúblicas que quieren la independencia, y nadie puede impedirlo, según la ley internacional.

¿Eso quiere decir que el sistema está tan corrompido que hay que empezar desde cero?

Sí, sí, claro. Los crímenes de guerra deben ser castigados, los criminales que han cometido crímenes contra ciudadados de la Federación Rusa deben ser castigados también. Asimismo, debemos reinstaurar las propiedades de la Unión Soviética, que fueron robadas por las autoridades federales de las repúblicas, por ejemplo la tierra. Esta propiedad restituida debe ser entregada a autoridades regionales legítimas, y en algún momento habrá que pagar compensaciones a Ucrania. Sí, es cierto queremos empezar desde cero, pero bajo condiciones determinadas. Insisto, el punto de partida será el derecho internacional, las convenciones europeas, la justicia internacional, el derecho a la autodeterminación y la compensación a Ucrania, en la cual deben participar, sin exclusión, todos los sujetos de la Federación Rusa.

¿Cuándo empezaron ustedes a reclutar voluntarios?

El 2 de noviembre, en cuanto Ucrania aceptó recibir a ciudadanos de la Federación Rusa, un proceso muy complicado porque, como es comprensible, en Ucrania no querían ver a rusos. Podemos considerar que desde 2023, estamos enviando voluntarios. Existen soldados luchando en el bando ucraniano desde 2014, pero son el Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK, por sus siglas en ruso), de ultraderecha. Tienen una agenda nacionalista, y estas ideas no están del todo de acuerdo con los valores que defiende el Consejo Ciudadano. Por esta razón, desde el principio, iniciamos un diálogo marcando las lineas rojas se deben respetar.

¿Qué relación mantienen con RDK?

Hasta principios de junio, RDK estaba representada en el Consejo Ciudadano. En esa fecha, les pedimos que aclararan públicamente su posición respecto al manifiesto fundacional, y al final acabaron abandonando el consejo. Seguimos siendo, eso sí, socios en temas logísticos. Ellos decidieron que no necesitan una alianza política. Eso sí. Somos socios sobre el terreno y combatimos juntos,

Sus voluntarios, ¿participaron en las operaciones que tuvieron lugar en regiones rusas próximas a la frontera, como Bélgorod?

Sí, como miembros del RDK, después también en operaciones posteriores. Finalmente, se ha fomado el Batallón Siberiano, cuyos miembros respetan nuestro manifiesto en el Consejo Ciudadano.

¿Cuál es su valoración de las operaciones en territorio de la Federación Rusa?

No soy militar. Pero entiendo que los voluntarios rusos penetraron decenas de kilómetros el territorio de la Federación Rusa sin encontrar resistencia por parte de los guardas fronterizos. Después (los rusos) empezaron a utilizar la artillería y la aviación contra su propio territorio. La tarea fue cumplida, actuaron como voluntarios rusos, no como una unidad del Ejército ucraniano.

¿Qué respuesta encontraron en los pueblos rusos a los que llegaron?

Como primera reacción, la gente huye cuando hay disparos. En segundo lugar, para que la gente considere a nuestro batallón como liberadores, es necesario que sepan más de nosotros, que nuestro programa sea entendido en esas regiones que pretendemos liberar. Pronto o tarde, la actual guerra colonial y agresiva (del Kremlin NDR) en Ucrania se convertirá en una guerra civil rusa, y la tarea no será huir del caos o evitar la desintegración de Rusia, será minimizar daños.

Hay mucha gente dentro y fuera de Rusia que se oponen al régimen, pero están contra la violencia ¿Cómo valora esta posición?

Hay una guerra y hablar de que uno está en contra de la guerra, es ya tarde. El régimen de Putin solo puede ser eliminado mediante la violencia. La gente que esta dispuesta a arriesgar la vida por la victoria y los valores, será la clase política del futuro, en detrimento de aquellos que no quieren arriesgar nada. (Anastasia) Yo siempre he trabajado en proyectos para el desarrollo de la sociedad civil. En los últimos 20 años, solo vimos cómo la situación empeoraba. Cada vez había más limitaciones. La no violencia equivale a sentarse y pensar que, en algún momento, se darán las condiciones para traer la felicidad a la nación. En Europa hay críticas y discriminación hacia los rusos, y en parte se debe a que nosotros no hacemos nada. Para que te crean en Europa (como movimiento opositor) hay que mostrar resultados.