Polémica en el Reino Unido por la consigna viral de llevar ropa ancha para evitar el acoso en el metro

Fue a mediados de mayo cuando la influencer británica Sophie Milner sacó el tema en Tik Tok. En uno de sus vídeos, Milner aparece con un vestido blanco y corto y, acto seguido, con una larga gabardina que la cubre hasta los talones. En otra ocasión, se presenta con un ajustado vestido negro palabra de honor y, justo después, con una ancha camisa blanca que le tapa la parte superior del cuerpo. Y en la parte superior de la pantalla, este texto: "Mi vestimenta vs. la vestimenta que llevo en el metro para no ser acosada ni observada por gente extraña".

Muchas mujeres cuestionan que tengan que ser ellas las que se tapen con ropas anchas cuando el problema está en los hombres

El uso de prendas anchas para cubrir el cuerpo en los trayectos en el transporte público se ha revelado como una opción entre las mujeres para evitar situaciones incómodas en ciudades como Londres. Solo en TikTok, la etiqueta #subwayshirt (camisa para el metro) acumula más de 10 millones de visitas.

"No sabía que tanta gente también lo hacía, es un gran problema", explica Milner en la descripción del vídeo. "Tengo muchas prendas de ropa que nunca me he puesto o que me he tenido que cambiar solo porque sabía que algunas personas me harían sentir incómoda con silbidos o miradas", añade. En los comentarios, muchas mujeres le dan la razón, aunque otras ponen en duda que tengan que ser ellas quienes se tapen, cuando la raíz del problema está en los hombres que las acosan.

Polémica abierta

"Entiendo y apoyo a cualquier mujer que quiera hacer estas cosas, pero también elude el asunto principal, que es que ellas no son las culpables, sino los hombres que tienen estas actitudes desagradables", explica a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, John Hayward-Cripps, director de Neighbourhood Watch, una organización que lucha contra el acoso y los delitos de odio en el Reino Unido desde 1982. Cripps sostiene que la vestimenta de las mujeres no es un factor decisivo a la hora de sufrir un mayor acoso en los espacios públicos, pero defiende que se tomen medidas de este tipo si suponen una mayor tranquilidad para las mujeres que lo hacen.

Los casos de acoso en el transporte público de Londres siguen siendo preocupantes. Entre enero y octubre de 2022 se registraron un total de 1.527 denuncias, según datos del Transporte de Londres. Unas cifras parecidas a las de los últimos años anteriores a la pandemia (2.020 casos en 2018 y 1.825 en 2019) y que confirman que la tendencia no ha disminuido a pesar de los esfuerzos de las autoridades, que pusieron en marcha una nueva campaña a principios de año para tratar de evitar estas situaciones. El objetivo es incentivar a las personas que detecten casos de acoso a intervenir, siempre que se sientan seguras para hacerlo.

Participación ciudadana

Cripps admite que muchas personas todavía se resisten a tomar cartas en el asunto por miedo a posibles represalias pero insiste en que este es uno de los métodos indispensables para prevenir el acoso en lugares como el metro. "Si una persona se da cuenta de que un hombre está mirando a una mujer de una forma que la hace sentir incómoda, puede tratar de ponerse en medio para romper el contacto visual. No hace falta que diga nada", explica el activista.

La intervención de terceras personas, sin embargo, se hace especialmente difícil en el metro, ya que los agresores se aprovechan de las aglomeraciones para pasar desapercibidos. "El metro da un mayor anonimato y permite escapar con facilidad a los acosadores. En otros espacios públicos sería más obvio y habría un riesgo mayor de ser detenido". Transporte de Londres recuerda que cerca de 3.000 agentes de policía y de protección civil se encargan de reforzar la seguridad en el transporte público a diario para tratar de evitar que se produzcan situaciones de este tipo.

Muchas de las influencers que han puesto luz sobre este asunto reconocen que usar ropa ancha durante sus desplazamientos en el transporte público no es la solución definitiva, pero señalan que está ayudando a visibilizar un problema que sufren las mujeres a diario. Un trabajo que Cripps reconoce y que confía en que ayude a concienciar a la sociedad. "Los movimientos de los últimos cinco años han ayudado a las mujeres a sentirse más apoyadas y creo que ha habido algunos cambios en la actitud de los hombres". Unos cambios que siguen estando lejos del objetivo final. "Eso no significa que el problema haya desaparecido, de ninguna manera. La misoginia y el sexismo siguen siendo muy significativos".