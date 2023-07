El caso de Emanuela Orlandi, la chica del Vaticano que desapareció en 1983 sin que se hayan esclarecido los motivos, vuelve una y otra vez y ya se ha convertido en uno de los grandes misterios de la historia italiana. El suceso de la desaparición, amplificado a escala global por Netflix, ha vuelto de nuevo esta semana con nuevas polémicas y cabos sueltos que arrojan nuevas preguntas (y algunas respuestas) a la trama. Aquí van.

¿Por qué vuelve ahora el caso?

La polémica ha estallado de las manos del periodista italiano Enrico Mentana. Esta semana, en los informativos que conduce diariamente en el canal La 7, dio paso a un criticado reportaje que anunció la existencia de una nueva pista que estaría siendo investigada y que implicaría a un familiar de la joven desaparecida. Se trataría de un tío de Orlandi, quien supuestamente habría abusado años después de Natalina Orlandi, la hermana mayor de Emanuela. Una hipótesis que ha enfurecido a la familia, que ha negado negó que wl familiar se encontrara en Roma en el momento de los supuestos abusos. Más aún, Natalina también desmintió que hubiera abusos sexuales. "Hubo agasajos verbales y duraron alrededor de un mes”. La mujer, asimismo, lamentó que los fiscales vaticanos no le preguntaran ni a ella ni a su hermano Pietro si esta acusación es cierta.

¿El Vaticano intenta desviar la atención?

Esta es la acusación que ha hecho públicamente la familia. Sin embargo, la pregunta es de muy difícil respuesta. Primero porque el Vaticano está integrado por muchísimas corrientes, no siempre en sintonía entre sí. Segundo porque no hay pruebas de que Mentana haya conseguido la información a través de la Santa Sede. También podría haber sido filtrada por la Fiscalía de Roma, que también está investigando el caso, o por otras personas que tuvieron acceso a los documentos vaticanos en los que quedó registrada esta hipótesis. Aun así, Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, dijo que él sigue pensando que el papa Francisco está comprometido con la búsqueda de la verdad, pero que no es el caso de todas las personas que viven en el Vaticano.

¿Qué papel juega el Parlamento italiano en este caso?

La familia ha pedido al Parlamento italiano la creación de una comisión parlamentaria que investigue la desaparición de Emanuela Orlandi. La propuesta ya ha recibido el luz verde del Congreso italiano, pero aún le falta la aprobación del Senado. Una vez eso ocurra, los parlamentarios asignados a esta comisión podrán ponerse mano a la obra e investigar el caso. Sin embargo, Pietro Orlandi considera que dentro del Vaticano hay quien no quiere que esta comisión se ponga en marcha, para evitar que la verdad salga a luz, por lo que el riesgo es que no se llegue a formar.

¿Por qué el caso Orlandi recibe tanta atención?

Una razón frívola es precisamente que la historia de esta desaparición también ha aparecido en la plataforma de Netflix, lo que ha reavivado el caso en toda Italia. Además de ello, la sospecha es que la telaraña haya sido tan bien construida que se desconfía de que realmente el caso vaya a poder esclarecerse.