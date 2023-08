El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que viajará a Hawái "tan pronto como sea posible" para evaluar el daño causado por los incendios en la isla de Maui, que se han cobrado la vida de al menos 99 personas. "Mi esposa Jill y yo viajaremos a Hawái tan pronto como sea posible", dijo Biden al inicio de un discurso en Milwaukee (Wisconsin).

El mandatario subrayó que su intención es no interferir con las operaciones de rescate debido a las medidas de seguridad habituales que conlleva su presencia, que incluyen el corte de calles al tráfico durante horas.

"No quiero estar en medio. He estado antes en muchas zonas de desastre. Sin embargo, deseo ir y asegurarme de que tienen todo lo necesario. Quiero asegurarme de que no interrumpimos las labores de rescate en curso", indicó Biden.

Biden ha enfrentado críticas por su respuesta a los incendios, especialmente por su responder con la frase "sin comentarios" cuando la prensa le preguntó este fin de semana acerca de las muertes en los incendios mientras estaba en la localidad marítima de Rehoboth, Delaware. El mandatario también ignoró a la prensa cuando le preguntó por los incendios el lunes a su regreso a la Casa Blanca.

El expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito en el Partido Republicano para volver a enfrentarse a Biden en las elecciones de 2024, aprovechó la expresión "sin comentarios" para criticar al actual presidente por "(negarse) a brindar ayuda o comentar sobre la tragedia", calificando el momento como "horrible e inaceptable".

A pesar de ello, la Casa Blanca ha defendido la respuesta de Biden, asegurando que ha estado constantemente informado y en contacto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para coordinar la respuesta al desastre.

Además, el 10 de agosto, Biden emitió una declaración de desastre en Hawái para garantizar que el estado recibiera toda la asistencia necesaria.

Las autoridades de Hawái están actualmente trabajando en la identificación de los 99 fallecidos y podrían dar a conocer algunos de sus nombres este martes.

Este desastre ha marcado el incendio más mortífero en Estados Unidos en el último siglo, y aún hay cientos de personas desaparecidas.