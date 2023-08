Al menos 25 personas han muerto a raíz de un corrimiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania, mientras los equipos de emergencia buscan todavía a más de una decena de desaparecidos, informan este miércoles medios locales.

Según los informes iniciales, alrededor de 40 empleados y un número indeterminado de mineros irregulares se encontraban el domingo trabajando en la prospección de jade cuando una enorme pared de unos 300 metros de altura y 76 metros de ancho se derrumbó, publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar.

El súbito desplome del muro de arena y piedra sobre el lago en el fondo de yacimiento causó un pequeño tsunami que arrastró a varios trabajadores.

Diez equipos de rescatistas participan en el operativo que trata de localizar y recuperar los cuerpos atrapados bajo el lodo.

Los mineros estaban excavando en busca de jade en la ladera de la montaña cuando les sorprendió el corrimiento, que les arrastró a un lago, en Hpakant, una remota zona montañosa del estado septentrional de Kachin.

Un miembro de la Organización de Rescate de Birmania (Myanmar), que prefirió guardar el anonimato, señaló a EFE el lunes que el accidente pudo deberse a las intensas lluvias que golpean la región durante esta época.

Este tipo de sucesos son frecuentes en Hpakant, epicentro de las minas de jade más lucrativas y extensas del mundo y donde los mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias.

En julio de 2020 una avalancha sepultó a más de 160 mineros mientras estaban extrayendo jade de las laderas excavadas en medio de una lluvia torrencial, y un año antes al menos 54 personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en otro punto del complejo minero, localizado unos 800 kilómetros al norte de la capital, Naypyidó.

Las minas de jade son un imán para miles de birmanos empobrecidos procedentes de todo el país, pero en la mayoría de los casos los beneficios son escasos y los riesgos son elevados.

Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una preciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin y está especialmente codiciada en la vecina China, adonde van a parar la mayoría de las exportaciones.