El grupo Wagner mutará con afines a Putin tras quedar descabezado y mantendrá su actividad en África

La cúpula de Wagner ha sido descabezada por completo. En el avión ejecutivo Embraer 135 que se desplomó el miércoles por la tarde en un descampado de la región de Tver, a medio camino entre San Petersburgo y Moscú, no solo viajaba su líder, Yevgueni Prigozhin. También se hallaban en el interior del aparato el número dos del grupo, Dmitri Utkin, excomandante de la reserva militar rusa con tatuajes nazis y al que los servicios de inteligencia británicos atribuyen simpatías hacia el Tercer Reich, y Valeri Chekalov, un hombre de negocios encargado de la parte empresarial del grupo mercenario, además de supervisar los contratos para suministrar alimentos a los soldados. Todo ello suscita enormes incógnitas respecto al futuro del grupo como una unidad, abriéndose paso la idea de que las lucrativas actividades de la milicia mercenaria en el continente africano sean asumidas por empresarios o funcionarios de la confianza de Vladímir Putin.

La desolación reinaba durante el acto conmemorativo que se celebró frente a la sede de la milicia en San Petersburgo, la antigua capital de los zares. Nadie, eso sí, se atrevía a mencionar las causas del incidente, ni mucho menos a señalar posibles responsables. "Es horrible; en Francia, cuando murió Charles de Gaulle, se decía que el país se había quedado huérfano; para mí, desde esta noche Rusia se ha quedado huérfana", aseguró a France Presse un hombre de 36 años. "Es como perder a un padre; lo era todo para nosotros, siempre esperábamos escuchar lo que iba a decir el 'tío Jenna'", dijo Ígor, un hombre cuya gorra lucía una calavera y una bandera rusa.

Posible nuevo golpe

Los analistas creen que esta desazón e indignación por la muerte, en semejantes circunstancias, de un cabecilla militar que había demostrado gran eficacia, tanto en sus polémicas actuaciones para controlar estados enteros en África, como en el campo de batalla en Ucrania, podría extenderse a sectores ultranacionalistas e incluso del Ejército, "que contemplan con desdén la forma en la que se esté llevando a cabo la guerra", opina Matthew Orr, analista de RANENetwork, una asesoría de riesgos con sede en Nueva York. "Mucha gente va a indignarse por este aparente asesinato" destinado a "demostrar" que las tentativas de rebelión contra el líder del Kremlin se pagan "con un precio muy elevado".

Hristo Grozev, un periodista búlgaro que trabaja para Bellingcat, una web investigativa sobre temas rusos, va más allá y se atreve incluso a augurar un nuevo golpe de Estado contra Vladímir Putin, quien, según su opinión, no tenía otra alternativa que eliminarlo. "Si eres un jefe de la mafia pero dejas que alguien te arroje un guante sin eliminarlo después, entonces no eres nadie; por eso Putin debía enviar este mensaje espeluznante a sus oponentes", ha declarado, según informa la televisión búlgara NovaTV. Estos círculos militares y ultraderechistas en los cuales Prigozhin era popular "no olvidarán lo que ha hecho Putin con su ídolo y siempre esperarán un momento más adecuado para organizar un golpe", augura el periodista. "Me lo dicen incluso personas de la élite rusa con la que estoy en contacto", concluye.

Con vínculos con la inteligencia

Sobre el futuro de Wagner como grupo, la mayoría de los expertos considera que el organismo se mantendrá, aunque lo más probable es que el Kremlin ponga al frente a una personalidad sin ambiciones políticas y con vínculos con los servicios de inteligencia, de donde proceden Putin y su entorno. "La organización pervivirá en el futturo, probablemente bajo otro nombre", ya que "ha demostrado que tiene capacidad de adaptarse y transformarse", ha augurado a la BBC Joana de Deus Pereira, investigadora senior en Royal United Services Institute (RUSI), un laboratorio de ideas basado en Londres sobre temas de seguridad y defensa. "Tenemos que mirar a Wagner no como un hombre solo, sino como un ecosistema, como una hidra con muchas muchas cabezas y muchos intereses en África", explica.

Acerca de lo que pueda suceder con las operaciones de Wagner en ese continente, existe un consenso de que el proceso originado desde hace ya años por el Kremlin controlar recursos y estados enteros continuará, bajo una forma aún por determinar. Nathalia Dukhan, investigadora senior en The Sentry, una web que investiga las organizaciones transnacionales depredadoras que ha elaborado el informe Arquitectos del Terror sobre la penetración de la milicia en la República Centroafricana (RCA), constata que, "independientemente de lo que pueda haber pasado a Prigozhin, la estrategia del Kremlin de colocar al continente africano más en su órbita de poder y explotación se mantiene". Y cita como la propia RCA, donde "pese al enfrentamiento entre Putin y Prigozhin", la "operación de Wagner se intensificó, con un incremento directo del papel del Gobierno ruso". "La comunidad internacional no debe alejar sus ojos de esta entidad predadora", concluye.

En Bielorrusia, donde habían sido desplegados un buen número de efectivos, la presencia de los mercenarios de Wagner resulta menos amenazadora que tras el golpe. "Quedan entre 4.000 y 6.000 efectivos" y no tienen capacidad de realizar operaciones de provocación, afirma el experto Orr, de RANENetwork. El impacto en los frentes bélicos de Ucrania también será mínimo, habida cuenta que, desde la asonada de junio, prácticamente Wagner estaba inoperativo, ya que sus tropas o habían sido asumidas por el Ejército, o desplegadas en Bielorrusia.