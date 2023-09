La mano derecha del alcalde de Moscú compró a su hija un piso de un millón de euros en Barcelona horas antes de la invasión de Ucrania

Fue una discreta y onerosa transacción que se materializó tan solo horas antes de que los primeros blindados del Ejército ruso cruzaran la frontera e iniciaran la invasión de Ucrania. El 23 de febrero de 2022, Dana Sháposhnikova, la hija veinteañera del presidente del Parlamento de Moscú, Alekséi Sháposhnikov, y mano derecha del actual alcalde moscovita, el influyente Serguéi Sobianin, adquirió un piso de 190 metros cuadrados en pleno centro de Barcelona, concretamente en la calle Trafalgar, valorado por las agencias inmobiliarias en alrededor de 850.000 euros.

Una reciente investigación del Fondo contra la Corrupción (FBK), la oenegé fundada por el opositor Alekséi Navalni y prohibida en Rusia, realizada a partir de fotografías e imágenes publicadas en las redes sociales por la propia chica y por su progenitora, además de una posterior consulta al catastro, acaba de sacar a la luz dicha adquisición que, de acuerdo con la legislación española, garantiza automáticamente un permiso de residencia a la joven propietaria rusa y la instala definitivamente en España al abrigo de cualquier vicisitud que pudiera provocar la guerra. Dana está emparentada con uno de los políticos moscovitas que con mayor ahínco está defendiendo en Rusia la invasión de Ucrania, un hombre que, además, ha sido señalado por la oposición rusa como sospechoso de enriquecimiento ilícito.

La investigación recoge que Dana Sháposhnikova reside en España desde 2014, donde empezó a cursar estudios de enseñanza secundaria en el exclusivo Liceo Francés de Barcelona, para luego matricularse en Psicología. Cuenta como única fuente de ingresos unas clases de ruso a extranjeros que cobra a 15 euros la hora. Con sus vecinos, es cortés, pero no parece fomentar las relaciones con ellos, según ha podido averiguar EL PERIODICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Una habitante de su inmueble, que prefiere no identificarse, afirma que Dana vive "con una mujer joven" y que el trato con ambas se reduce a intercambios o saludos en la escalera o el ascensor. "No es como con otros vecinos, con los que sí nos relacionamos más", admite, antes de recordar que lleva "poco tiempo" en el inmueble en comparación con otros habitantes.

La chica se deja ver los cafés y restaurantes de su calle, donde los camareros y propietarios de establecimientos identifican su fotografía, y también es reconocida por quienes regentan los comercios cercanos a su portal. Ninguna de las personas consultadas por este diario bajo anonimato recuerda haber constatado nada especial en su comportamiento, aunque eso sí, todos muestran su sorpresa al conocer la identidad de la mujer. Al mostrárseles la fotografía de Alekséi Sháposhnikov, su progenitor, un político que, según RBK, no esta incluido en la lista de dirigentes rusos sancionados y que, por tanto, puede viajar libremente por la UE, nadie recuerda haberlo visto por el barrio.

Patriotismo ruso pero en la OTAN

Dana no esconde su fervor patriótico y su apoyo a la guerra en Ucrania, unos sentimientos que combina, sin muestras visibles de desasosiego interior o problemas de conciencia, con su residencia en España, un país de la OTAN que está enviando armas a un Ejército, el de Ucrania, que combate y abate en los frentes de batalla de Europa oriental a los soldados enviados por su Gobierno, supuestamente para defenderla. Se deja ver con su padre en festivales cinematográficos y conciertos militares, y en la cuenta de Instagram de su progenitora, Adele Rustam-zadye, aparece incluso vestida de uniforme soviético y haciendo el saludo militar.

En dicha entrada en esta red social, una amiga de la familia, en tono de chanza, pregunta si ambos progenitores habían decidido enviar a su hija a la guerra, y ésta se permite responder con fórmula parecida: "sí, ha ido a defender a la patria". Y es que Dana, junto con su hermana Mirra, aparecen como actrices figurantes en una película propagandística producida por el padre -aunque financiada por instituciones gubernamentales- que aún no ha visto la luz en Rusia titulada 'La llamada del corazón', y que rememora el llamamiento a la movilización ciudadana de cientos de miles de moscovitas realizada por Stalin en 1941 para ir a defender la capital ante el avance nazi. Sin duda, la cinta intenta azuzar el sentimiento patriótico y empujar a los rusos a alistarse y a participar en la guerra de Ucrania. Este diario ha intentado contactar, sin éxito, con todas las personas mencionadas en la investigación de FBK.

La oposición rusa en el exilio no cesa de multiplicar los llamamientos a las autoridades de los países de la UE y la OTAN para que pongan fin a estas residencias doradas de familiares de dirigentes y altos funcionarios rusos vinculados a la guerra. Según estas voces críticas, dicha circunstancia faculta a los interesados, por un lado, mantener a buen recaudo, en estados donde rige el estado de derecho, mediante propiedades detentadas por testaferros o familiares, importantes fortunas producto de actividades relacionadas con la corrupción en Rusia, al tiempo que les permite continuar con sus activismo en favor de la guerra en su país de origen sin inmutarse.

"Estoy convencida que la guerra se detendría muy rápidamente si se expulsa a todos estas personas y se pone límite a las actividades económicas (en territorio europeo) de los miembros de la élite rusa que azuzan la guerra y de sus familiares", asegura Yúlia Taran, vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres. Los gobiernos europeos deben entender que "Rusia está gobernada por criminales listos", quienes para mantener su dinero a salvo, "no lo envían a ni a China, ni a la India" -las potencias en la actualidad más comprensivas con el Kremlin-; "sino a Europa, donde saben que existe un sistema de justicia que les permitirá defenderlo", denuncia. Como guía de las personalidades que recurren a este sistema, Taran propone a los gobiernos de la UE centrarse en la lista de "7.000 altos funcionarios rusos" con propiedades en el extranjero elaborada por FBK y en la que asegura confiar.