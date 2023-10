Gaza sufre una ola de bombardeos que están destruyendo viviendas, colegios y hospitales, y ante la que no hay escapatoria posible para la población civil.

La densidad de población de Gaza (5.000 personas en cada kilómetro cuadrado) es muy similar a la de Madrid. En la Franja de 365 kilómetros cuadrados viven aproximadamente 2,2 millones de personas, un millón menos que en la capital española. La principal diferencia es que en Gaza, frecuentemente definida como una cárcel al aire libre, no hay prácticamente forma de entrar ni de salir. Está rodeada por una valla fuertemente defendida y ampliada por una zona de "no acercamiento". Quien se apeoxima puede ser disparado desde alguna de las torres de control que jalonan esa frontera artificial, algunas con ametralladoras computerizadas.

Hay dos pasos fronterizos con puestos de control militar. El paso de Eretz, al norte, solían usarlo los pocos trabajadores palestinos con permiso para trabajar o comerciar en Israel. Unas 1.500 personas de media en el mes de diciembre, según datos de Naciones Unidas. La otra puerta de entrada y salida es el paso de Rafá hacia Egipto, que es aún menos permeable: no llega a 1.000 personas diarias, y eso en tiempos de paz relativa.

Por barco tampoco se puede salir del lugar, porque lo impide la Armada israelí, que vigila constantemente.

Así que no hay forma de escapar de Gaza en estos momentos, a pesar de que Israel está bombardeando con intensidad desde la masacre perpetrada por los milicianos de Hamás el pasado fin de semana. Israel encajó en tan sólo dos días más de 1.200 muertes de civiles y militares a manos de Hamás. Ahora, los muertos del lado palestino no paran de crecer, y superan ya el millar, según los últimos datos de las autoridades sanitarias gazatíes.

El grueso de las familias gazatíes simplemente esperan, junto con sus hijos (alrededor de un millón de sus habitantes son menores de edad), que su vivienda no esté en la lista de objetivos de los misiles israelíes.

No es la primera vez que viven esta situación. Gaza ha sido bombardeada con intensidad en más de media docena de ocasiones en este siglo. La peor fue en 2014, y murieron más de 2.200 personas. Pero ahora la situación es mucho peor. El Ejército israelí ha advertido de que no va a utilizar las bombas sonoras que en ocasiones lanza sobre la azotea para dar unos segundos a los civiles para que escapen. La operación que van a emprender, aseguran, es de tal magnitud que no es viable. Piden a la población civil que se marche de las zonas pobladas. Pero, ¿a dónde?

Hay algunos trozos de la franja sin edificios, pero no son viables para esconderse. "Gaza no es un área urbana contigua, pero es una Franja demasiado pequeña donde viven millones de palestinos apelotonados, y las zonas sin edificios están desérticas: allí no pueden ir a vivir las familias", explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Rob Geist Pinfold, doctor en estudios estratégicos de la Universidad de Durham, en Reino Unido. "Los gazatíes no tienen dónde ir. Sólo les queda esperar".

Algunos miles de palestinos de Gaza con permiso han tratado de cruzar hacia Egipto por el paso de Rafá. Este martes. las Fuerzas Armadas israelíes (FDI, por sus siglas en inglés) bombardearon en las inmediaciones del puesto fronterizo. Egipto decidió cerrarlo y así lo mantiene desde entonces.

Oleada de desplazados internos

Como no hay forma de salir, algunas familias palestinas se han convertido en desplazados internos. Son aquellas cuyas casas o barrios ya han sido destruidos o las que buscan un lugar más seguro.

Este desplazamiento masivo ha continuado en las últimas 24 horas de bombardeos por toda la Franja, hasta alcanzar la cifra de más de 263.000 desplazados internos, según la cifra de este miércoles de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que prevé que siga subiendo en las próximas horas y días.

Entre esos desplazados, más de 175.000 buscan refugio en los colegios de la UNRWA. El problema es que esas ubicaciones tampoco son seguras. En anteriores guerras contra Gaza, Israel ha lanzado misiles contra esas instalaciones también, en ocasiones con fósforo blanco, como ha reconocido Tel Aviv. El fósforo blanco es una bomba incendiaria y su uso en zonas civiles constituye un crímen de guerra, según Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias.

