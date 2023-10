La Duma rusa (Cámara baja) ha aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT). Todos los 412 diputados de la Duma votaron a favor de la medida, que supone cancelar el acuerdo firmado en 1996 para limitar los test nucleares.

El presidente del Parlamento, Viacheslav Volodin, ha señalado en su canal de Telegram que la permanencia en el tratado "se revoca en aras de garantizar la seguridad de Rusia". "Hemos esperado durante 23 años a que Estados Unidos ratificase este tratado, pero Washington no lo hizo por su doble rasero y su irresponsabilidad hacia la seguridad global", ha añadido Volodin. Aunque parece que la Duma va encaminada a retirar a Rusia del CTBT, aún quedan dos votaciones para que esta medida sea definitiva.

En el mismo mensaje, el presidente de la Cámara baja aseguró que "se necesita dialogar con los principios del respeto mutuo, la ausencia de estándares dobles y la no interferencia en asuntos de estados soberanos", por lo que Rusia necesita mantener "la paridad global".

El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares fue aprobado en Naciones Unidas en 1996 y lo firmaron 185 países. Aún así, muchos estados con armamento nuclear no lo ratificaron, como es el caso de Corea del Norte, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y los mismos Estados Unidos.

"Según declaró el mandatario ruso, Vladímir Putin, durante su discurso ante la Asamblea Federal el 21 de febrero de 2023, no seremos primeros en realizar pruebas nucleares. Rusia solo las hará si Estados Unidos da ese paso", ha afirmado el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Vladímir Yermakov.

Amenazas atómicas

Desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania, el peligro nuclear ha salido a relucir en diferentes ocasiones. Una de las últimas ha llegado de voz del propio Putin, quien a principios de octubre dijo que una respuesta nuclear rusa "no dejaría ninguna posibilidad de supervivencia a ningún adversario". Entonces el mandatario apuntó que su país tiene la misión de "construir un mundo nuevo" para combatir a Occidente, del que denunció su "arrogancia" y la necesidad de tener un enemigo.

Aunque la amenaza nuclear ha sonado numerosas veces desde que empezó el conflicto rusoucraniano, el presidente ruso aseguró que por ahora no contemplan usarlas a pesar de las peticiones de algunos próximos al poder ruso como el gobernador checheno, Ramzán Kadyrov, que reclamó su uso en el frente ucraniano. "No veo la necesidad de ello. No existe ninguna situación en la que algo amenace hoy la existencia del Estado ruso” fueron las palabras del presidente ruso.