El ultraderechista Javier Milei acaba de abrir un inesperado frente de conflicto. Al descalabro de los precios que genera malestar social y el llamamiento de una huelga general del movimiento obrero, el presidente argentino se ha ganado un nuevo problema, nada menos que en el Ejército. Milei, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pasó a retiro a 23 generales. La purga, señaló el diario La Nación, provocó un "fuerte impacto negativo" en esa institución. La publicación cita fuentes del arma terrestre que aluden a un "malestar enorme". El descabezamiento ha sido tomado "como un ataque al Ejército".

Los memoriosos dirigen su mirada al momento de la transición democrática, en diciembre de 1983, para encontrar una renovación en la cúpula castrense de tamaño impacto político. El presidente Raúl Alfonsín pasó entonces a retiro a 35 generales, 17 almirantes y 9 brigadieres, por su identificación con la dictadura que había abandonado el poder de manera vergonzante después de la derrota ante Gran Bretaña por la posesión de las islas Malvinas, en el otoño de 1982. En mayo de 2003, Néstor Kirchner, quien había asumido con el 25% de los votos, desplazó a 19 generales.

El movimiento audaz del presidente se completa otra decisión que no pasó inadvertida a los analistas: la conducción del Estado Mayor Conjunto quedó en manos de la Fuerza Aérea y su principal autoridad, el brigadier general Xavier Julián Isaac. Si bien la conducción de esa instancia castrense es rotativa, el Ejército es la institución predominante. Isaac se ha mostrado proclive a adquirir aviones norteamericanos F 16 y no los chinos Thunder, como negociaba el saliente Gobierno peronista. Isaac fue agregado militar en Washington.

"El cambio en los mandos respeta una segunda prioridad de los libertarios: el alineamiento con Estados Unidos", sostuvo el diario Página 12. Sin embargo, no existían antecedentes de relaciones negativas con el Pentágono que forzaran una medida de semejante alcance. Otros analistas señalan no obstante que los generales que pasaron a retiro tenían una buena relación con el ministro de Defensa saliente, Jorge Taiana, un expreso político durante la última dictadura militar (1976-83). Durante su gestión se llevaron a cabo mejoras salariales. El nuevo comandante del Ejército, el general Alberto Presti, tiene un hermano que forma parte del derechista Juntos por el Cambio. Su padre, el excoronel Roque Presti, fue investigado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad perpetrados casi medio siglo atrás.

La Marina de Guerra no ha salido indemne. Su nuevo jefe es el contralmirante Carlos María Allievi. De acuerdo con La Nación entre siete y diez almirantes podrían pasar a retiro. En la Armada también habría malestar por la restructuración del mando.

Milei busca establecer un punto de corte respecto del pasado reciente. Su victoria electoral contó con ayuda en las urnas de la llamada "familia militar". Varios oficiales retirados, algunos de ellos bajo proceso o arrestados, llamaron a votar a la ultraderecha en las redes sociales. La vicepresidenta Victoria Villarruel es hija de un exoficial que realizó tareas contrainsurgentes y también combatió en Malvinas. Un tío suyo ha estado involucrado en hechos represivos. Pero Villarruel no tiene el control del área de Defensa, como se suponía. El ministro de esa área es el conservado Luis Petri, quien había sido compañero de fórmula de Patricia Bullrich, la actual titular de la cartera de Seguridad.

Los cambios en las estructuras militares tienen lugar en momentos en el que el Gobierno intenta ganar la batalla en el Congreso de su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que busca modificar radicalmente la matriz productiva y legal de Argentina. A la vez espera que la legislatura avale las leyes que profundizan la desregulación de la economía. La ultraderecha aseguró que en breve promoverán otras medidas de igual alcance transformador. Milei intentó explicar en Instagram la naturaleza de su plan de choque con la imagen de un Buda y un diálogo provocador: "Maestro... por qué me duele más que antes?", quiere saber un discípulo y recibe la siguiente respuesta: "Porque ésta vez elegiste la cura en vez de la anestesia".

Además de compartir el meme de Buda, el presidente publicó una cita atribuida al economista Murray Rothbard, fundador del Partido Libertario estadounidense en los años 70 y gran inspirador de la ultraderecha: “El Estado no desaparecerá si lo ignoramos, la desobediencia civil no violenta es inútil y nunca ha funcionado, incluso las leyes inviables deben ser derogadas mediante acciones políticas. El 30 de diciembre, en su mensaje de fin de año, más que desear un feliz 2024, amenazó a los argentinos con una "catástrofe de proporciones bíblicas" si no se le da luz verde a su programa.

En este contexto, la Justicia habilitó que se trate el amparo que presentó el movimiento obrero contra el DNU por considerarlo inconstitucional al tratar de limitar el derecho a huelga, promover privatizaciones de todos los bienes públicos y otorgarle jefe de Estado potestades para prescindir del Parlamento. El sindicalismo ha convocado a su primera protesta el 24 de enero.