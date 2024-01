Giorgia Meloni vuelve al ruedo político con mensajes para afuera y adentro. Después de dos aplazamientos de su rueda de prensa anual por motivos de salud (una prolongada gripe, según un comunicado), la primera ministra de Italia ha aparecido nuevamente este jueves en Roma en una larga comparecencia ante los medios en la que no sólo defendió algunas de sus más recientes decisiones geopolíticas (por ejemplo, la de abandonar la Ruta de la Seda china) de claro signo atlantista, sino que también se mostró dispuesta a ser dura con aquellos que dentro de su partido, Hermanos de Italia, se salen del guion. Una estrategia en un año que será "complejo" por el contexto internacional, pero también por las elecciones europeas que se celebrarán en junio.

Al hilo de esto, la dirigente ultraderechista ha dejado claro que no descarta presentarse ella misma como candidata. "Es una decisión que aún no he tomado", pero "se trataría de una prueba de alto nivel, por lo que estoy inclinada por el sí", ha dicho. Por ello, ha informado, se pondrá a disposición para un debate con la líder de la oposición, Elly Schlein, antes de la cita electoral europea. "Creo que es normal y justo […] nunca me he substraído y no lo haré esta vez", ha dicho Meloni, que también ha rechazado las críticas que le llueven por el conflicto con los medios de comunicación de su país.

Por el contrario, en clave de posibles estrategias preelectorales, Meloni ha descartado cualquier posibilidad de alianza con el partido euroescéptico y ultraderechista germano Alternativa para Alemania (AfD). "[Hay] distancias insuperables con AfD, empezando por [su postura sobre] Rusia", ha explicado, al recordar que, en todo caso, ni AfD ni la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen son parte de su grupo en la UE, los Conservadores y Reformistas Europeos (Ecr).

Dicho esto, la primera ministra también ha reiterado que sigue "convencida" de que ha hecho lo correcto al abandonar la Ruta de la Seda china. "Éramos el único país del G7 [parte del acuerdo]", ha recordado en referencia a esta alianza de países, actualmente bajo presidencia italiana. Eso sí, Meloni ha defendido que se sigan enviando armas a Ucrania, pero, en cuanto a la guerra de Israel contra Gaza, se ha mostrado más perpleja sobre las estrategias a seguir. "Es equivocado decir 'primero derrotemos a Hamás y luego hablamos'. Sobre esto la UE puede desempeñar un papel fundamental y quizá estar más unida", ha señalado antes de alertar sobre una nueva y enésima escalada del conflicto israelí-palestino y su posible contagio a otros países.

Malabarismos

En su larga intervención, de más de tres horas, Meloni también ha defendido con contundencia la reciente decisión del Parlamento italiano de decir no a la reforma del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (el Mede), el instrumento para responder a las crisis bancarias dentro del bloque, lo que ha generado malestar en Bruselas al ser Italia el único país que se negó a ratificar el acuerdo. "No tenemos menos derechos que otros países. […] Ya pasó con (el entonces presidente francés, Jacques) Chirac con la Constitución europea. Y nadie le dijo 'te la haremos pagar' y nadie lo dice hoy", ha señalado la primera ministra, al citar el ejemplo de la negativa de Francia en 2005 a aceptar el proyecto para unir bajo un mismo techo legal a los países de la Unión Europea. "El Mede está obsoleto", añadió.

En otro apartado, al ser preguntada por las últimas diatribas políticas en su país, todas procedentes de su bloque político, la política derechista se ha expresado incluso con más dureza con los suyos que con sus aliados políticos. En esta línea, ha dicho que considera que Emanuele Pozzolo, el diputado investigado por una fiesta que acabó con un tiro en la pierna de un hombre de 31 años, tiene que ser suspendido de su partido, Hermanos de Italia. "Dentro de la clase política de mi partido, siempre hay personas que no esperabas y que cometen errores o hacen cosas que están mal. […] No acontece siempre pero, dada la responsabilidad que tenemos, yo seré rígida", ha advertido.

En cambio, en una tónica completamente diferente, defendió que el ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, recientemente salpicado por un presunto caso de corrupción que afecta al padre y hermano de su novia, no acuda al Parlamento a dar explicaciones sobre este escándalo, como ha pedido la oposición. "Por lo que he leído, las escuchas se refieren al Gobierno anterior y Salvini no está implicado", ha dicho, al dar por zanjado el asunto. "Meloni ha confirmado plenamente la cohesión y la total sintonía de la mayoría [gubernamental] a pesar del lodo, los ataques y las falsedades", ha sido la respuesta de la Liga.