El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ganó este jueves en los 'caucus' republicanos de Nevada, que fueron diseñados a su medida y donde no se enfrentaba a ningún aspirante de peso, de acuerdo a las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Los republicanos apostaron por dos modelos en Nevada: primarias el martes y hoy, jueves, unos 'caucus' a los que no se presentó su máxima rival a la nominación presidencial -la exgobernadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley- y en los que se reparten los 26 delegados asignados al conocido como 'Estado Plateado'. La victoria de Trump era tan previsible y abrumadora que los medios de comunicación, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, la hicieron oficial apenas una hora después del cierre de los colegios de votación de Nevada, previsto para las 19:00 hora local (3:00 GMT del viernes). Con dicha tasa de escrutinio, el exmandatario estadounidense registró un 97,6% de los sufragios, mientras que Ryan Binkle, un pastor de Texas poco conocido, quedó en segundo lugar con un 2,4%. Así, Trump está a punto de hacerse definitivamente con la nominación republicana tras sus éxitos consecutivas en Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada. Necesita 1.215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato. Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, había fracasado este martes en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes respaldaron la opción de 'ninguno de los candidatos' para afianzar a Trump. Haley no podía competir tanto en las primarias como en los 'caucus' porque el Partido Republicano estableció que los candidatos debían elegir entre uno u otro. "Parece que la única sorpresa aquí es el esfuerzo realizado para negar a Nikki Haley incluso una victoria moral cuando ella y su equipo sabían con mucha antelación que sólo importaba el 'caucus' de Nevada", explicó a EFE David McCuan, profesor de la Universidad Estatal de Sonoma (California) y experto en política estadounidense. Haley cada vez tiene más difícil aguantar en la carrera por la nominación republicana hasta, al menos, una última batalla en su estado natal, Carolina del Sur, el próximo 24 de febrero. Demócratas vaticinan derrota de Trump en noviembre El Comité Nacional Demócrata también se pronunció tras los 'caucus' republicanos de Nevada vaticinando una derrota de Trump contra el presidente de EEUU, Joe Biden, en las presidenciales: "Sus derrotas consecutivas (de Trump) en 2016 y 2020 lo convirtieron en el primer republicano en décadas en perder el estado dos veces. Él y sus secuaces MAGA ('Make America Great Again') pueden ser capaces de amañar un caucus para él, pero Trump no podrá escapar de convertirse en un tres veces perdedor en Nevada este noviembre", afirmaron desde el partido progresista en un comunicado. En Nevada, alrededor de 2,3 millones de votantes se registraron para votar. De este total, el 31% son demócratas, el 28% son republicanos y el 34% son independientes, según datos oficiales. Se trata de uno de los conocidos como estados bisagra en los que los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata cuentan con un apoyo similar, por lo que son considerados claves para el resultado de los comicios de noviembre.