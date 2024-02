España e Irlanda piden a la UE revisar los acuerdos con Israel por la "insostenible" guerra en Gaza

En un movimiento sin precedentes, España ha pedido por carta a la Unión Europea que revise "urgentemente" los acuerdos que tiene con Israel en materia económica y política por la "insostenible" guerra en Gaza. En una carta firmada por Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, solicitan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estudie en particular la cláusula sobre respeto a los derechos humanos del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

En la carta, ambos solicitan que compruebe, de manera urgente, si Israel cumple con sus compromisos de asociación con la Unión Europea y que si constata que no es así proponga las medidas adecuadas. Añaden que esta petición se hace en el contexto del riesgo de la catástrofe humanitaria aún mayor que supone la amenaza inminente de operaciones militares israelíes en Rafah y teniendo en cuenta lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Gaza desde octubre de 2023, incluida la preocupación generalizada por las posibles infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

Desde el Gobierno defienden esta decisión inédita por la necesidad de “pasar de las palabras a los hechos”. Urgen a la UE a actuar porque entienden como un “punto de inflexión” el anuncio de la ofensiva israelí en Rafah. Pese a reconocer que la iniciativa no sentará del todo bien en Bruselas, fuentes de Moncloa justifican que no se pueden limitar a seguir interpelando al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al derecho internacional de los derechos humanos “y no hacer nada”. Todo ello cuando consideran que la situación en Franja es “insostenible”.

Los colaboradores del presidente del Gobierno aseguran que la posición “valiente” mantenida desde el inicio del conflicto por Sánchez ha acabado por converger con una mayoría de países, incluyendo a Bélgica que ahora ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE. De ahí que confíen en que se revisen en un informe los posibles incumplimientos en el Acuerdo de Asociación UE/Israel y el próximo Consejo Europeo tome decisiones. “Hay que actuar ya y hay instrumentos”, concluyen estas mismas fuentes.

El Acuerdo de Asociación UE, que entró en vigor en junio de 2000, proporcionar el marco de diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel, incluidas la creación progresiva de una zona de libre comercio entre ambos socios. En el artículo dos se establece que las relaciones entre los firmantes (los países de la UE y Reino Unido) se deben "fundamentar en el respeto de los derechos humanos".

La UE tiene sanciones en vigor contra los productos elaborados en las colonias ilegales israelíes en los territorios ocupados de Palestina. Sin embargo, la implementación es deficiente, en parte porque los productores israelíes usan empresas pantalla.

Si la Comisión estimara que se está incumpliendo el acuerdo y hace alguna propuesta, ésta podría verse en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas para los próximos 21 y 22 de marzo, según indicaron fuentes del Gobierno español.

Giro de los líderes mundiales

En las últimas semanas el número de muertos en Gaza se ha disparado hasta rondar los 30.000, en su mayoría mujeres y niños. El anuncio de Benjamin Netanyahu de un plan para entrar en la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja, donde se refugian buena parte de los palestinos expulsados del resto de Gaza, ha encendido todas las alarmas entre los líderes internacionales, incluidos los aliados naturales de Israel, especialmente Estados Unidos a Alemania.

Ambos han pedido a Tel Aviv que reconsidere la invasión del último reducto en pie, por la crisis humanitaria y la enorme pérdida de vidas que podría provocar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a calificar la guerra de Israel en Gaza como "excesiva" y que “mucha gente inocente está pasándolo mal y muriendo” y “eso tiene que parar”. La Ministra de Exteriores de Alemania, ha alertado de que Israel debe luchar solo “contra el terrorismo y no contra la población civil inocente. ”El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha pedido que se reconsidere todo envío de Armas a Israel y ha clamado contra las intenciones de evacuar a los palestinos. "¿Dónde los llevamos? ¿A la Luna", ha dicho el responsable de la política exterior europea, visiblemente enfadado.

Así que, en esta ocasión, Pedro Sánchez va a estar menos solo en lo que a relato se refiere. En noviembre, cuando visitó Israel y le dijo a los líderes israelíes que el número de civiles muertos en Gaza era insoportable, Tel Aviv lanzó una escalada diplomática en la que se llamó a consultas a la embajadora israelí en España (una suerte de retirada diplomática temporal) y convocó a la española en Israel para "una dura reprimenda". Pero semanas después, y tras un cambio de ministro de Exteriores en Israel, las relaciones se enmendaron y la embajadora volvió. Según fuentes diplomáticas israelíes a este diario, se trataba de llevar la situación conociendo las desavenencias pero manteniendo la interlocución. Aún no ha habido, al cierre de la edición de esta noticia, reacción de Israel.

Cumbre de paz

En la carta de España e Israel, los jefes del Ejecutivo piden no perder de vista la imperiosa necesidad de una perspectiva política para poner fin al conflicto y abogan por la aplicación de la solución de los dos Estados como única manera de garantizar que "este ciclo de violencia no se repita".

La UE, prosiguen en la misiva, tiene la responsabilidad de actuar para que esto sea una realidad, en coordinación con las partes y la comunidad internacional, incluso mediante una conferencia internacional de paz, como acordó el Consejo Europeo el 26 de octubre.

En este sentido, España fue la primera en proponer una conferencia de paz en cuanto termine la fase dura de la guerra, sugiriendo un plazo de medio año. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llevado esa idea a una gira en varias etapas por la región (Irak, Líbano, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos). De momento no ha ido ni a Israel ni a Palestina. Sí ha anunciado un viaje la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Sánchez y Varadkar se declaran profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza, especialmente por el impacto que el conflicto en curso está teniendo sobre palestinos inocentes, especialmente niños y mujeres. La ampliación de la operación militar israelí en la zona de Rafah supone, dicen, una amenaza grave e inminente que la comunidad internacional debe afrontar con urgencia.

Recuerda además que casi 28.000 palestinos murieron y más de 67.000 resultaron heridos y que hay más de 1,9 millones de desplazados (el 85% de la población) dentro de Gaza.

Los dos presidentes reiteran su condena total de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y exigen la liberación inmediata e incondicional de los rehenes restantes y remarcan que Israel tiene derecho a defenderse de tales ataques pero en consonancia con el derecho internacional, que impone la obligación de garantizar la protección de los civiles. La respuesta, remarcan, debe ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.