Para la Unión Europea, la muerte repentina la semana pasada en una prisión de Siberia del opositor ruso Alekséi Navalni es un recordatorio más de lo que representa Vladimir Putin y su régimen autoritario para la democracia. Para honrar su memoria, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha propuesto este lunes a los gobiernos europeos rebautizar el régimen con el que cuenta la UE desde 2020 para castigar violaciones contra los derechos humanos y abusos en todo el mundo como ‘régimen Navalni’. “Para que su nombre esté escrito para siempre en el trabajo de la Unión Europea de defensa de los derechos humanos”, ha dicho a su llegada a la reunión de ministros de exteriores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas.

Al encuentro en Bruselas, y tras participar este pasado fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Munich, también asiste su viuda, Yulia Navalnaya, a quien los Veintisiete recibirán "todavía sobrecogidos" por el anuncio de una muerte "totalmente injustificada y cuyo responsable último es quien lo puso en prisión por motivos políticos", ha denunciado el ministro español, José Manuel Albares. "Su presencia aquí es significativa porque lo que ha ocurrido nos recuerda a todos la naturaleza represiva y opresiva del régimen en la Federación Rusa y de cómo el presidente (ruso Valdimir) Putin ha sofocado sin piedad cualquier oposición y suprimido cualquier disidencia", ha reconocido por su parte el ministro de exteriores irlandés Micheal Martin.

Una estrategia de supresión de toda voz disidente que sigue utilizando, tal y como hemos visto este fin de semana con la detención de manifestantes en San Petersburgo y Moscú. “Muchos de ellos han sido detenidos y condenados. Tenemos que enviar un mensaje de apoyo a la oposición rusa”, ha recordado Borrell acusando a Putin de ser el responsable "último" de la muerte de Navalni y anticipando la posibilidad de introducir nuevas sanciones contra el régimen y la estructura penitenciaria utilizando un régimen europeo, similar a la ley Magnitsky de Estados Unidos. “No olvidemos quien es el responsable real de la muerte de Navalni”, ha advertido en alusión a Putin.

Más armas para Kiev

Palabras mucho más gruesas ha lanzado su colega estonio, Margus Tsahkna, que ha acusado a Putin de asesino. “Es un asesino. Putin asesinó a alguien que luchaba por la libertad, por la democracia, y precisamente por eso tenemos que seguir adelante”, ha reivindicado. Y la mejor forma de hacerlo, más allá de proponer sanciones por la muerte de Navalni, es ayudar a Kiev a plantar cara al Kremlin ante una guerra que entrará este sábado en su tercer año.

"Tenemos que admitir que la situación en la que ha acabado Europa no tiene nada de normal, y si no llegamos colectivamente a darnos cuenta de ello, podemos encontrarnos en circunstancias aún peores", ha recordado el lituano Gabrielius Landsbergis para quien está claro que o Europa o "se pone las pilas" o será peor.

"Si no nos despertamos ante esta nueva realidad -si no encontramos una solución que sea nueva y creativa y ayude a cambiar la situación en el campo de batalla- desgraciadamente no creo que vayamos a escuchar muchas buenas noticias en el futuro", ha indicado recordando que por cada seis proyectiles rusos los ucranianos solo pueden lanzar uno. Precisamente, los ministros de exteriores también hacen este lunes balance de la situación en Ucrania con el ministro de exteriores ucraniano, Dimytro Kuleba, y con el sonido de la advertencia del presidente Volodimir Zelenski muy presente.

"Rusia nos destruirá si dejan a Ucrania sola. No hay nadie a quien la guerra en Europea no le suponga una amenaza", advirtió este fin de semana en Munich. España una vez más transmitirá su apoyo a Kiev y abogará por garantizar que la entrega de ayuda sea “predecible”. Albares también ha anunciado que España trabaja para plasmar en un documento concreto, como han hecho otros aliados de la OTAN, un “acuerdo de seguridad” con Kiev. Según datos del instituto alemán Kiel, la UE y los Veintisiete Estados miembros han prometido desde el inicio de la invasión 49.700 millones de euros en ayuda militar a Ucrania y han entregado 35.200 millones.