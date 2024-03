DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

EEUU considera "un error" dar por fracasadas las negociaciones para un acuerdo en Gaza

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, ha recalcado este miércoles que sería "un error" dar por fracasadas las negociaciones entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un acuerdo a través del que se garantice la liberación de los rehenes cautivos por la milicia a cambio de un alto el fuego. "Todavía hay conversaciones en marcha, todavía hay idas y venidas. Las diferencias se están reduciendo", ha manifestado el embajador Lew en el marco de una conferencia sobre Seguridad Nacional en Tel Aviv, donde ha incidido en que todavía no se ha "roto" la posibilidad de un entendimiento entre las partes, según informa el diario 'The Times of Israel'.