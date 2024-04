Biden advierte a Netanyahu que el apoyo de EEUU depende de “acciones inmediatas” de Israel para proteger a los civiles en Gaza

La retórica de advertencia y crítica de Joe Biden a las acciones militares del gobierno de Binyamín Netanyahu en Gaza ha escalado este jueves un paso más y aunque se ha elevado el mensaje de urgencia, de momento sigue sin llegar acompañado de un cambio en la política del presidente de Estados Unidos hacia Israel.

En una conversación telefónica de una media hora entre los dos líderes mantenida este jueves, dos días después del letal ataque israelí al convoy de World Central Kitchen que costó la vida a siete trabajadores de la oenegé del chef José Andrés, Biden ha dicho a Netanyahu que debe “anunciar e implementar una serie de medidas específicas, concretas y mensurables para lidiar con el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios”.

“La política de EEUU respecto a Gaza será determinada por nuestra valoración de la acción inmediata de Israel respecto a estos pasos” ha añadido el demócrata según la información de la conversación facilitada por la Casa Blanca.

Biden, que ha tildado de “inaceptable” tanto la situación humanitaria general en Gaza como los ataques a trabajadores de ayuda, también ha subrayado ante Netanyahu su opinión de que “un alto el fuego inmediato es esencial para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger a inocentes civiles” y le ha instado a que sus negociadores “cierren sin demora un acuerdo”.

“Cambios de su parte o de la nuestra”

La cuestión que ha dejado abierta la llamada es exactamente qué pide EEUU y qué plazos da a Israel, pero el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que esperan anuncios de Tel Aviv “en las próximas horas y días” respecto a “cambios en la protección de civiles, el volumen de ayuda humanitaria que entra (en Gaza) y movimientos hacia un alto el fuego”.

Kirby no ha querido definir la conversación como un ultimátum pero sí ha asegurado que ha sido “muy directa” y ha reiterado que las reclamaciones que ha hecho Biden a Netanyahu son específicas y que, si no se producen, tendrán consecuencias. “Si no vemos cambios de su parte tendrá que haber cambios de la nuestra”, ha dicho. “Queremos ver cambios reales del lado israelí”.

No es la primera vez que Biden endurece su retórica hacia Israel desde que tras los ataques de Hamás del 7 de octubre abrió una campaña militar en Gaza que ha provocado ya 33.000 muertos y una dramática crisis humanitaria. En el pasado ya ha cuestionado los bombardeos “indiscriminados” y ha tildado de “excesiva” la operación militar sobre la Franja y fuentes de su administración han explicado que está especialmente "frustrado" y "personalmente enfadado" por el ataque a World Central Kitchen. Pero el mandatario también ha mantenido el apoyo “inquebrantable” a Israel y Kirby ha reiterado este jueves que ese apoyo es “invulnerable”.

De hecho, antes de la llamada de este jueves, ‘The Washington Post’ revelaba que la Administración de Biden aprobó el mismo martes, día del ataque al convoy de WCK, una transferencia a Israel de más de 1.000 bombas MK82 de 250 kilos, más de 1.000 bombas de diámetro pequeño y detonadores de bombas MK80, todo con autorizaciones que aprobó hace años el Congreso de EEUU. Ese paquete se suma a otra autorización la semana pasada para la transferencia de 1.800 bombas MK-84, de 1.000 kilos.