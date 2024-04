Raz Zimmt: “Hay un alto riesgo de escalada si la represalia de Irán es un ataque en suelo israelí”

El pasado 1 de abril, un bombardeo del consulado iraní en Damasco provocó la muerte, entre otros, de Mohammad Reza Zahedi, un importante general de la Guardia Revolucionaria. Aunque Israel no lo reconoció abiertamente, se da por hecho que su aviación fue la que llevó a cabo el aesinato. El miedo a una guerra regional se disparó. Teherán advirtió de “la más dura” de las respuestas. Israel se prepara para ello: ha cerrado una treintena de embajadas y su población hace acopio de agua y comida por si se produce una escalada. Se sabe que habrá represalia. La pregunta es cuándo y, sobre todo, dónde.

Raz Zimmt no tiene la respuesta, pero sí los elementos para dibujar los posibles escenarios. Durante 24 años trabajó en la inteligencia militar israelí como especialista en Irán. Se retiró hace nueve años. Ahora es investigador senior del Institute for National Security Studies (INSS), un think tank israelí que aconseja, entre otros, al Ejército y al Mossad, al ministerio de Defensa y al de Exteriores, explica Zimmt durante una entrevista este lunes en un hotel de Madrid.

¿Habrá represalia de Irán? Sí, habrá represalia. La venganza llegará. El ataque de Damasco fue muy inusual: por el rango del general iraní y por la cercanía al complejo diplomático.

¿Cómo espera que sea esa respuesta? En ataques previos contra sus fuerzas en Siria, Irán adoptó lo que llaman “paciencia estratégica”: lanzar una represalia pero no un ataque directo desde Irán, para evitar una confrontación militar con Israel o Estados Unidos. Atacaban a través de sus “proxies”, por ejemplo con ataques de los hutíes en Yemen, sus milicias en Irak o Hezbolá contra Israel. Esta vez es diferente. Lo ven como un ataque directo contra ellos, y preferirán responder directamente.

¿Qué tipo de objetivos podrían elegir? Si yo fuera los iraníes, no me gustaría arriesgarme a una confrontación militar directa con Israel, así que no elegiría un objetivo dentro de Israel, sino en el extranjero: por ejemplo, un dron o un misil contra una embajada…

¿En Europa? ¿Por eso se han cerrado embajadas, por ejemplo, en Roma? No, no en Europa. Esos cierres son por temor a atentados terroristas, no a ataques con misiles. Hay un problema: han intentado atacar las embajadas israelíes anteriormente sin éxito y no lo han conseguido. Si no lo logran, no descarto que lancen ataques dentro de Israel. Los iraníes son más propensos hoy a aceptar riesgos.

¿Qué significaría una ataque en territorio israelí? Que habría una represalia israelí a la represalia iraní. Y sería sobre territorio de Irán. Hasta ahora, Israel no ha lanzado un ataque directo contra territorio iraní. Siempre han sido contra Siria, por ejemplo, o actividades encubiertas en Irán.

¿Cree que la escalada por parte de Israel fue intencionada, para provocar una respuesta iraní? No lo creo. Los iraníes sí lo piensan. [Con el ataque] Israel quiso conseguir dos cosas. La primera, mandar un mensaje a Irán: pagaréis un precio por activar a vuestros “proxies” contra Israel. Desde que comenzó la guerra, han usado a Hezbolá en Líbano, a los hutíes en Yemen y a las milicias pro-iraníes en Irak y Siria para lanzar misiles y cohetes contra Israel. La segunda, más importante, es que era importante degradar las capacidades de los iraníes que apoyan a Hezbolá. El general Reza Zahedi tenía un rol directo en la actividad del llamado Eje de Resistencia contra Israel, sobre todo en Siria y Líbano.

Otros expertos aseguran que una escalada podría ser un salvavidas político para el primer ministro, Benjamín Netanyahu… Sé que hay voces que consideran que todo lo que ocurre en Israel depende de la carrera de Netanyahu. Personalmente, sí creo que algunas de las decisiones que ha tomado tienen que ver con su situación política. Pero, en este caso, como alguien que conoce bien el aparato de seguridad de Israel, puedo decirle que una acción así no se toma sin pasar por todo el aparato militar y de inteligencia. La decisión viene del Ejército, aunque la palabra final la tenga él. Además, sabe que ir a la guerra contra Hezbolá o Irán es muy arriesgado.

En Europa, tras el ataque de Damasco, hay temor a una escalada… Al principio de la guerra había voces dentro de Israel que consideraban que quizá era un buen momento de extender el conflicto y deshacerse de Hezbolá en Líbano. Pero pronto se vio que Israel debía concentrarse en sus objetivos en Gaza. Además, había presión de Estados Unidos contra esa extensión. La duda ahora es si Israel tolerará la situación en la que hay israelíes [decenas de miles] que no pueden regresar a sus casas en el norte por la amenaza de Hezbolá. Sin alto el fuego en la Franja no se puede llegar a una solución con Hezbolá. Si la guerra sigue, Israel puede tener que reconsiderar cómo conseguir que esa gente vuelva al norte, y eso puede incluir un enfrentamiento con Hezbolá. Ese ataque específico en Damasco ha vuelto a traer los miedos de una escalada. Por último, incluso si nadie quiere una escalada, puede ocurrir, porque hay errores de cálculo

¿Estuvo Irán involucrado en los ataques del 7 de octubre? El líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijo que no, que fue “100% palestino”... La pregunta es si el ataque hubiera sido posible operacionalmente sin el apoyo iraní. La respuesta es que no: Hamás no habría podido llevar a cabo ese ataque sin el apoyo continuo de Irán: tecnología, entrenamiento, armamento.

¿Tenían conocimiento? Creo que la respuesta es que probablemente sí. Hemos estado siguiendo las reuniones de los últimos dos años entre los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní en Damasco o en Beirut con Hamás, la Yihad Islámica, Hezbolá. Me cuesta creer que Hamás no compartiera la existencia de sus planes con la contraparte iraní, sabiendo que iban a necesitar apoyo de Irán y Hezbolá. Creo que alguien en Irán lo sabía: no sé si el ministro de Exteriores, Alí Jamenei… pero seguro que comandantes de la Guardia Revolucionaria.

¿Les pilló por sorpresa? Creo que sí. Sabían que el plan existía, pero no que iba a ser llevado a cabo el 7 de octubre. Según la agencia Reuters, Jamenei se lo afeó a Ismael Haniye [líder de Hamás exiliado en Qatar]. Yo creo que Yahya Sinwar [líder de Hamás en Gaza], tras todos esos encuentros con Hezbolá e Irán sobre la unificación de frentes, pudo haberse llevado la impresión equivocada de que si iniciaba una agresión contra Israel, Irán y Hezbolá se unirían.

El investigador Raz Zimmt, en Madrid. / Alba Vigaray

Hamás es un grupo suní, cercano a los Hermanos Musulmanes, mientras que Irán es chií. Su relación ha vivido altibajos… Por eso no creo que se pueda decir que Hamás es una milicia “proxy” iraní. Hamás es la marca palestina de los Hermanos Musulmanes, no les gustan los chiíes ni los iraníes. Durante la guerra civil siria, Hamás se puso del lado de los rebeldes, e Irán al régimen de Bashar al-Assad. En la guerra entre Arabia Saudí y Yemen, Hamás se puso del lado saudí mientras que Irán apoya a los rebeldes hutíes. Hay agendas diferentes. Pero Irán no tiene ningún problema con trabajar con suníes o con quien le ayude… y Hamás necesita a Irán. Qatar les puede dar apoyo financiero, pero el apoyo militar tiene que venir de Irán.

¿Cuál cree que es, por todo ello, la probabilidad de una guerra regional? En el futuro cercano, depende del tipo de represalia iraní al ataque de Damasco. Si decide atacar objetivos estratégicos o militares en Israel, me temo que hay una alta probabilidad de una escalada mayor, que involucre a Hezbolá. Independientemente de eso, depende de lo que ocurra en Gaza. Si hay un alto el fuego, siquiera temporal, eso daría tiempo a Estados Unidos o Francia a intentar alcanzar un acuerdo entre Israel y Hezbolá. Eso permitiría a los israelíes volver al norte, y podremos evitar la guerra hasta la próxima vez. Si no lo hay, y la guerra de baja intensidad entre Hezbolá e Israel continúa, podemos llegar al punto en que Israel escale porque no pueda permitir más esa situación.

¿Corren riesgo las tropas españolas y las comandadas por España de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL)? Si hubiera una guerra a gran escala, por supuesto. No hay forma de degradar las capacidades de la otra parte solo con ataques aéreos. Estos ya de por sí son peligrosos. Pero si hay enfrentamientos sobre el terreno con fuerzas terrestres, hay un riesgo alto para cualquiera que esté allí.