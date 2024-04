España defiende en el Consejo de Seguridad la entrada de Palestina en la ONU para "poner fin a la violencia"

España extiende su ofensiva diplomática global en defensa del Estado palestino. Mientras el presidente, Pedro Sánchez, continúa con su gira europea para buscar apoyos al reconocimiento de Palestina como Estado, su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a Nueva York para defender en un discurso, a petición propia, que Palestina entre a formar parte como "Estado miembro" de Naciones Unidas.

"España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en Naciones Unidas", ha dicho el jefe de la diplomacia española ante el Consejo de Seguridad, que en las próximas horas se espera que vote sobre la petición de la Autoridad Nacional Palestina de que se le admita junto a los otros 193 Estados miembros. "El pueblo palestino tiene derecho a la esperanza y el pueblo israelí tiene derecho a la seguridad. Ese es el camino para la paz y eso nos trae hoy aquí. Estoy convencido de que hay un camino alternativo a la violencia permanente y al dolor sin fin entre pueblos llamados a convivir".

En la sesión han intervenido, entre otros, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres y el propio Estado de Palestina, aún como "Estado observador". El tema ha entrado en el orden del día gracias a la presidencia de Malta del Consejo. Malta es uno de los países que se ha unido a la iniciativa de Pedro Sánchez en la Unión Europea para crear un polo hacia el reconocimiento del Estado palestino. De momento, son nueve de 27 los países que lo han hecho.

"Para garantizar esa paz, todos en esta mesa sabemos lo que debemos hacer: aplicar la solución de dos Estados. Hacer esa solución irreversible es hacer irreversible la paz en la región", ha dicho Albares tras volver a condenar el ataque iraní. "Y hay una vía para lograrlo: reconocer a Palestina como uno más en esta organización de las Naciones Unidas. Por eso, hoy mi voz, y la voz de España, se une a las de quienes lo piden".

Palestina como Estado miembro de la ONU

El ataque de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre, el peor en la historia del Estado judío, acabó con la muerte de 1.154 personas. La respuesta del Ejército hebreo contra Gaza ha acabado con la vida de al menos 33.000 personas, en su gran mayoría, niños, además de la destrucción casi total del norte de la Franja y una hambruna con decenas de menores muertos hasta la fecha. En Cisjordania, los colonos y el propio Ejército han matado a más de medio millar de personas, y han aumentado los territorios ocupados.

En estas circunstancias, el ataque de Irán contra Israel del pasado sábado (una lluvia de misiles y drones que no causaron víctimas mortales, en represalia al ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco) no solo no debe frenar el reconocimiento, sino que debe acelerarlo, para el Gobierno de España.

Para el Gobierno español, la única manera de poner fin a este "bucle de violencia recurrente" es esa solución de los dos Estados, asumida por el conjunto de la comunidad internacional. Y este "es el momento de hacerlo posible", ha añadido el ministro. "El establecimiento del Estado palestino junto al Estado de Israel es, sin duda, una cuestión de justicia, pero también la única opción viable para la paz. España va a reconocer al Estado palestino porque el pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados, porque es la vía a la paz en Oriente Medio, porque es bueno para la seguridad de Israel".

Conferencia de paz sobre Oriente Próximo

España ha propuesto también en la sede de Naciones Unidas la celebración de una Conferencia Internacional de Paz "en el más breve plazo" para avanzar hacia la materialización de la solución de dos Estados. La Unión Europea ya ha hecho suya la propuesta española en el Consejo y también la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica. En total, más de 80 países.

Albares ha recordado que la primera operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas fue en 1948, hace 76 años. "No hay ningún problema más antiguo al que se haya enfrentado esta organización ¿Cuánto más debemos esperar para solventarlo?", ha concluido. "Cientos de miles de personas -familias enteras, niños- están, en este momento, privadas de alimento, de agua, de medicinas, de alojamiento ¿Cuánto más deben esperar? Hay más de 100 rehenes en manos de Hamás. ¿Cuántos más días deben esperar ellos y sus familias para volver a casa?".