El presidente de Unicef España: "La situación en la Franja de Gaza es catastrófica"

El reconocimiento oficial del Estado palestino por parte del Gobierno español, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y anunciado previamente con una declaración institucional desde Moncloa por el presidente Pedro Sánchez, coincidió con la reunión del jurado del premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en Oviedo. La situación bélica, en Oriente Medio y en Europa, fue comentada por algunos de sus miembros.

Gustavo Suárez Pertierra (Cudillero, 1949), presidente de Unicef España y exministro socialista, abogó por la declaración de un alto al fuego "inmediato y duradero" en Gaza. Esa, dijo, es "la posición oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y, por supuesto, de Naciones Unidas".

"Estamos ante una situación dramática: la situación en la franja de Gaza es catastrófica. Es necesario trabajar desde todos los sectores sociales, ya se trate de los poderes públicos, de los gobiernos, de los actores públicos o privados, para que se declare un alto el fuego inmediato y duradero, que vaya acompañado de la devolución inmediata de todos los rehenes y que permita la llegada de la ayuda humanitaria, porque la situación es verdaderamente dramática, especialmente para las capas sociales más vulnerables, los niños y las niñas y los jóvenes", manifestó.

"Los tiempos electorales no son buenos para hacer grandes declaraciones", opina el geógrafo Rafael Puyol

Rafael Puyol (Gijón, 1945), vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa, exrector de la Universidad Complutense y geógrafo, también se pronunció sobre el conflicto bélico en Gaza y el posicionamiento del Gobierno español. "Evidentemente, Hamás cometió un atropello, pero desde mi punto de vista la reacción israelí es un poco desmesurada", manifestó. Sobre el reconocimiento del Estado palestino por parte del Ejecutivo español, opino que es una decisión "algo precipitada", ya que "tendría que reunir a muchos más adeptos, y eso, en la situación de conflicto en la que vivimos, no es fácil". "Debería haber esperado un poco más para conseguir que un mayor número de países que se inclinará hacia ese lado. No digo que no tenga sentido, digo que quizás no tenía sentido en este momento", agregó.

Puyol considera que "los tiempos electorales no son buenos para hacer grandes declaraciones sobre problemas actuales importantes, eso requiere momentos de paz, de sosiego, de tranquilidad". "En tiempos electorales hay que ponerlas entre paréntesis, que maduren, esperar, ver si se siguen manteniendo y retomarlo después", añadió.

El asturiano también se pronunció sobre el escenario bélico del Este de Europa: "Lo de Ucrania es una invasión en toda regla, hay que acabar con ella cuanto antes. Si me tengo que decantar, yo soy más ucraniano que ruso".

