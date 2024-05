La OTAN dice que permitir a Kiev disparar contra territorio ruso no es una escalada

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abrió públicamente el debate antes de reunirse con los ministros de exteriores de la UE a principios de semana, cuando defendió que Ucrania tiene derecho a defenderse y que eso incluye disparar contra objetivos militares al otro lado de la frontera con Rusia. La idea -una decisión de carácter nacional- no convence a todos los Estados miembros-como Italia o Hungría, pero el levantamiento de las limitaciones reclamado por Volodímir Zelenskidesde hace semanas, ante el recrudecimiento de los ataques sobre Járkov desde el frente ruso, empieza a calar con fuerza entre los países de la OTAN que han sumado estas últimas veinticuatro horas un aliado fundamental: Estados Unidos.

Según la prensa estadounidense el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado por primera vez a Kiev a utilizar el armamento estadounidense en territorio ruso, aunque solo para defender Járkov y los contraataques contra la ciudad y la región que lanza el ejército ruso desde el otro lado de la frontera. Washington se suma así a una larga lista de países que entienden que forma parte de la capacidad de autodefensa de Kiev, siempre que se haga de acuerdo “con el derecho internacional y de una forma responsable”, ha explicado el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, desde Praga donde se reúnen los ministros de exteriores de la OTAN para preparar la cumbre de jefes de estado y de gobierno que se celebrará en julio en Washington.

“Varios aliados nunca han impuesto restricciones al suministro que han entregado a Ucrania. Se trata del derecho de Ucrania a la autodefensa. Rusia ha atacado, Ucrania ha intentado defenderse, y eso incluye también atacar objetivos legítimos dentro de Rusia”, ha explicado el político noruego. Es el caso de países como Polonia, las repúblicas bálticas, Dinamarca, Suecia o Países bajos. Sus ministros de exteriores han dejado claro en la capital checa que su ayuda a Kiev se suministra sin restricciones y que el derecho a la autodefensa va más allá de límites geográficos de Ucrania.

Derecho internacional

“Todo lo que Suecia ha dado a Ucrania se ha dado sin ninguna restricción. Mientras que (las armas) que se le están donando a Ucrania se utilicen en el marco del derecho internacional humanitario, por supuesto, que serán libres de utilizarlo para defenderse. Han sido atacados ilegalmente por Rusia, que es la parte agresora y si estás bajo ataque, tienes derecho a defenderte”, ha defendido a su llegada el ministro sueco Tobias Billström. “No quiero comentar lo que hacen otros países, pero es realmente posible hacer uso del sistema de armas dentro del artículo 51 de la Carta de la ONU”, ha añadido la ministra holandesa Hanke Bruins Slot sobre la posibilidad de atacar a Rusia en su territorio si se cumplen las condiciones. “Tenemos que ser creativos en el apoyo a Ucrania para ganar esta guerra contra Rusia”, ha añadido.

Según Stoltenberg, son “muchos” los países aliados que aceptan que Ucrania utilice las armas que ha recibido para defenderse, incluso atacando objetivos militares dentro de Rusia. “Especialmente cuando esas instalaciones militares se utilizan para atacar, dirigir ataques desde suelo ruso. Todos esperamos que se haga de acuerdo con el derecho internacional y de forma responsable” porque, ante todo, “Ucrania tiene derecho a defenderse” y “nosotros tenemos derecho a ayudar a Ucrania a defender su derecho a la autodefensa”. Algo que no convierte a los aliados de la OTAN en parte del conflicto. “Así fue en febrero de 2022, así fue el año pasado y así sigue siendo”, ha vuelto a insistir desde Praga.

Escalada del conflicto

El noruego ha rechazado las críticas de que eliminar las limitaciones en el uso de armas suponga una escalada del conflicto. “Rusia ha escalado invadiendo otro país y Rusia ha escalado las últimas semanas abriendo un nuevo frente, donde están golpeando a Ucrania desde dentro de Rusia” así que “asumir que Ucrania no debe devolver el golpe no es en absoluto razonable porque Ucrania debe ser capaz de defender su territorio, también golpeando la artillería, los misiles, que se lanzan contra ellos”, ha explicado.

Pese al enorme apoyo con el que cuenta la idea entre los países que suministran armas a Ucrania no todos los países aliados lo secundan. “Creo que es una locura que los ucranianos disparen armas occidentales al interior de Rusia, y creo que es una locura porque, como hemos visto hasta ahora, los rusos responderán. Los rusos no tienen escasez de munición y responderán muchas veces más. ¿Y cuál será el resultado? Muchos, muchos más muertos”, advertía esta semana el ministro de exteriores húngaro, Peter Szijjárto. “Italia ha ayudado, ayuda y ayudará a Ucrania a defender su independencia pero nuestras armas no se pueden utilizar fuera del territorio ucraniano porque nuestra Constitución lo impide. No estamos en guerra con Rusia”, ha avisado el ministro italiano, Antonio Tajani.