"Welcome to Galicia", así reciben a Von der Leyen en la romería del PP

"Welcome to Coruña, Ursula", "welcome to Galicia", así han recibido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que participa en la tradicional romería del PP en la carballeira de A Madalena del ayuntamiento de O Pino.

Al ritmo de “Por España, Europa es la respuesta”, rodeada de carpas preparadas para la comida de cientos de personas y un ambiente completamente festivo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Galicia en mitad de la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. “Santiago era el camino de los que buscaban la esperanza en sus vidas. Hoy Europa representa un viaje similar”, esgrimió.

En “el corazón del PP en España”, tal como definió a Galicia el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Von der Leyen centró buena parte de su discurso en el sector primario, asegurando, entre otras cuestiones, que “no es aceptable ni sostenible” que los agricultores vendan por debajo de los costes de producción. Entre los anuncios, la presidenta de la Comisión Europea afirmó que, de ser escogida por segunda vez, “encargaré al Comisario de Pesca que se ocupe de que este sea un medio de vida sostenible para futuras generaciones”.

En esta misma línea, Feijóo hizo hincapié en que “la Unión Europea sabe de rural”. “Si no tememos en España un gobierno para los agricultores, ganaderos y pescadores, lo tendremos en Europa. Es nuestra red de seguridad”, remarcó.

También tomó la palabra, entre gritos de “presidente”, el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, quien inició su intervención en inglés, invitando a la presidencia de la Comisión Europea a disfrutar de “una típica fiesta gallega” ante unas “5.000 personas”. “Galicia es cada vez más fuerte, somos el final de todos los caminos”, incidió antes de pedir el voto.

Las autonómicas, el camino

En boca de todos los representantes populares estuvo la victoria de Alfonso Rueda en los comicios autonómicos del pasado 18 de febrero, una victoria de la que sacaron pecho y que instaron a repetir en las europeas. “Pido el mismo esfuerzo y las mismas ganas”, incidió el líder del PPdeG.

La propia Von der Leyen se refirió también a la primera victoria de Rueda en las urnas: “Galicia es una historia de éxito”. “Queremos que el Gobierno funcione como lo hace Galicia con Rueda”, subrayó por su parte Núñez Feijóo, al tiempo que insistió en que ahora “hay tantas razones” para votar “como cuando el PPdeG consiguió su quinta victoria”.