Turquía colabora con España para construir un nuevo portaviones y drones de combate

España y Turquía se han puesto como objetivo aumentar en 5.000 millones de euros el comercio bilateral antes de la próxima cumbre bilateral, aún sin fecha, como la que se ha celebrado este jueves en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el Palacio de la Moncloa.

Entre otras cosas, Turquía quiere colaborar con España en el desarrollo conjunto de un portaareonaves (una suerte de portaaviones en pequeño, normalmente para drones de combate, helicópteros y aviones de despegue vertical). Y colaborar en el desarrollo de drones miltiares. Turquía es una potencia en este sentido. Su modelo Bayraktar fue clave en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia y está siendo usado con profusión por Ucrania contra Rusia.

"Queremos cooperar en industria de Defensa. Como sabe, el primer paso de esta colaboración fue el TCG Anadolu [un portaareonaves diseñado por Navantia emulando al Juan Carlos I]. Ahora, queremos dar un paso más en una nueva gama, más grande que los actuales", ha dicho a preguntas durante una rueda de prensa posterior al encuentro en Madrid. "En estos momentos nuestro Ministerio de Defensa y la direción de industria de Defensa están continuando este trabajo".

Además, Erdogan ha asegurado que se coopera en la industria de desarrollo de drones. "Además de lo dicho, en términos de drones no tripulados [Vehículos Aéreos no Tripulados o VANT] estamos dando pasos de forma conjunta", ha añadido. "Seguiremos dando estos pasos hasta que consigamos submarinos no tripulados. Nuestro Ministerio de Defensa y nuestra dirección de industria de Defensa están dando pasos rápidos en esta dirección, y cooperaremos con España".

La batería Patriot se queda

Erdogan ha vuelto a agradecer a España la cesión de una de las baterías de misiles Patriot como gesto de colaboración en la defensa de Turquía. Pedro Sánchez ha evitado que el presidente turco respondiera a una pregunta de este diario sobre si estaría dispuesto a cederle esa batería al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para defenderse de Rusia. El presidente español ha tomado la palabra para asegurar que se quedará en Turquía. España sí ha enviado misiles Patriot a Ucrania, pero no la lanzadera.

El momento más tenso del encuentro con la prensa del presidente turco ha llegado tras las preguntas de un periodista español sobre Derechos Humanos en el país. "¿Cómo pueden confiar las empresas españolas en la seguridad jurídica de Turquía, cuando su gobierno se niega a cumplir las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que piden la liberación del exlíder del partido pro-kurdo Selahattin Demirtaş y del filántropo Osman Kavala?" El presidente turco ha acusado al periodista de "defender a los terroristas" y ha advertido de que esos hombres están en prisión por decisión de la Justicia del país.

Reunión de Alto Nivel

Esta es la octava Reunión de Alto Nivel entre ambos países. Ocho ministros del lado español, incluidas las vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Teresa Ribera, y seis del lado turco han firmado una declaración conjunta y trece memorandos de entendimiento, principalmente de ámbito económico: entre ellos acuerdos dos sobre energía y medioambiente, dos en materia científica y uno sobre formación profesional.

Ambos países buscan reforzar el comercio bilateral y pasar de los cerca de 20.000 millones de euros de comercio bilateral, fijados como objetivo en la anterior cumbre de Ankara en noviembre de 2021, hasta los 25.000 millones de euros para la próxima, en una fecha aún por determinar.

El presidente turco ha venido a España acompañado de los responsables de 150 empresas y más de 40 periodistas. Ha inaugurado, junto a Sánchez, otro foro empresarial sobre infraestructuras, movilidad y transporte, energía o industria y tecnología. Las empresas turcas tienen actualmente un particular interés en abrirse camino en el mercado de América Latina, informan desde Moncloa. Ahí España podría hacer de país puente.

Honores militares y recepción del Rey

El rey Felipe VI ha recibido primero al presidente de la República de Turquía en el Palacio de La Zarzuela, acompañado, por parte española, del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Luego, Erdogan y el resto de la delegación turca han sido recibidos en Moncloa con honores militares. Ambos presidentes han mantenido una reunión bilateral mientras que sus ministros han celebrado reuniones sectoriales paralelas.

Tras ello ha tenido lugar un plenario, en el que se han repasado los acuerdos alcanzados, que se han plasmado en la firma de la declaración conjunta y los mencionados memorandos de entendimiento. La cita ha concluido con una rueda de prensa de ambos líderes ante medios de comunicación nacionales e internacionales.