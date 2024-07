Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Netanyahu dice que aún no hay certeza sobre muerte de jefes de Hamás en ataque en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que "aún no hay certeza" sobre la muerte del jefe militar de Hamás, Mohamed Deif, y su 'numero dos', en un ataque cometido en Mawasi, zona humanitaria en el sur del enclave. "Aún no tenemos absoluta certeza sobre la muerte de Deif y su mano derecha, Rafaa Salameh", afirmó en rueda de prensa Netanyahu, que autorizó la operación tras recibir inteligencia de que no había rehenes isrelíes en la zona.