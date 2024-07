El laborista Vaughan Gething dimite como ministro principal de Gales cuatro meses después de acceder al cargo

El ministro principal de Gales, el laborista Vaughan Gething, ha presentado su dimisión este martes apenas cuatro meses después de acceder al cargo. Gething, el primer jefe de Gobierno negro de Europa, ha tomado esta decisión tras la renuncia de cuatro de sus ministros pocas horas antes, en un intento de forzar su salida. El líder galés estaba en el punto de mira desde hace semanas, especialmente dentro de su propio partido, por aceptar más de 200.000 libras para su campaña en las primarias del Partido Laborista de Gales de un empresario condenado por delitos ambientales.

“La creciente afirmación de que se ha cometido algún tipo de irregularidad ha sido perniciosa, políticamente motivada y manifiestamente falsa”, ha asegurado Gething este martes a través de un comunicado. El dimitido ministro principal, quien ejerció como ministro de Economía en el Gobierno del anterior líder galés, Mark Drakeford, insistió poco después de acceder al cargo en que todas las donaciones recibidas habían sido sometidas al control del Parlamento y de la Comisión Electoral. “En 11 años como ministro, nunca he tomado una decisión en beneficio propio. Nunca he abusado de mis responsabilidades ministeriales”, ha asegurado.

Divisiones internas

El breve mandato de Gething ha estado marcado por la inestabilidad y por las divisiones internas desde su elección como líder del partido y ministro principal –tras la dimisión de Drakeford– en marzo de este año. El líder galés ha sido incapaz de lograr la unidad interna tras unas primarias en las que logró una ajustada victoria, con un 51,7% de los votos, y que dieron buena cuenta de los recelos que generaba entre una parte significativa de su propio partido. Su rival en esas primarias, Jeremy Miles, ha sido uno de los cuatro ministros que ha presentado su dimisión este martes para ejercer presión sobre él.

Gething ya perdió una moción de confianza en el Parlamento galés (Senedd) a principios de junio, debido a la ausencia en el día de la votación de dos diputados laboristas. Los dos justificaron su ausencia por motivos de enfermedad, aunque no evitaron levantar las sospechas sobre un presunto boicot. A pesar de su derrota en la votación, el ministro principal rechazó presentar su dimisión y calificó la moción como una farsa. “Que haya gente que se ponga en pie en la cámara del Senedd y haga afirmaciones que sabe que sencillamente no son ciertas no es la forma en que debe hacerse política”, aseguró entonces, visiblemente emocionado.

La renuncia de Gething abre la puerta a un nuevo proceso interno para elegir a su sucesor al frente del partido y al frente del Gobierno de Gales, comandado por el Partido Laborista de forma ininterrumpida desde 1999. El nuevo líder se enfrentará al reto de unir a la formación y de dar respuesta a los crecientes problemas en una región muy golpeada por el aumento del coste de la vida y por el deterioro de los servicios públicos. La victoria laborista en las elecciones generales impedirá, además, la estrategia de señalar a Londres como el principal responsable de los problemas domésticos.