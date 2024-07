Preocupación por la ola de arrestos de opositores en Venezuela

Nicolás Maduro aseguró en el estado de Bolívar que Venezuela vive un "renacimiento histórico convertido en votos". A caballo de un optimismo retórico, convencido de que las elecciones del 28 de julio ya están ganadas, el presidente se permitió también un momento de indignación al repudiar la "campaña de odio y racismo" que impulsan los "extremistas". El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, se permitió corregir al propio Maduro de una manera indirecta. Delpino rechazó las "acciones excesivas" que cometen los organismos de seguridad del Estado contra activistas políticos, transportistas y comerciantes que apoyan al candidato opositor Edmundo González Urrutia y a su principal sostén político, la derechista María Corina Machado, en distintas regiones del país.

Según la oenegé Laboratorio de Paz, a 12 días de los comicios fueron arrestados bajo distintas circunstancias, alguna de ellas disparatadas, 71 personas, entre colaboradores de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) y simples simpatizantes de su aspirante a la presidencia. Elisaúl Rodríguez manejaba el camión que transportaba a González Urrutia y Machado al frente de una caravana proselitista en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Al terminar la actividad, lo esperaban agentes policiales. Lo acusaban de haber embestido contra transeúntes.

"Impedir el pacífico desarrollo de los actos de campaña con arrestos arbitrarios, obstáculos a la libre circulación, represalias e intimidación atenta contra el ejercicio de los derechos políticos, por tal motivo hacemos un llamamiento a que se mantenga el clima pacífico y la igualdad en la campaña electoral, es esencial en una elección libre y justa", dijo, sorpresivamente, el rector del CNE, un organismo donde el madurismo inclina la balanza a su favor. "Instamos a que cesen las acciones excesivas que han afectado a comerciantes, transportistas y a activistas, porque perturban la paz a la que apostamos", añadió.

Respeto constitucional

Delpino fue más lejos. Advirtió a los cuerpos de seguridad, autoridades y demás instituciones públicas sobre la necesidad de que respeten el mandato constitucional de estar al servicio del Estado y no de alguna parcialidad política. "Esa norma nos pide un máximo respeto en tiempos de campaña electoral para evitar ventajismos". La reacción del funcionario del CNE no ha dejado de despertar interrogantes. ¿Se trató de un apego a la ley electoral o la intuición de que el resultado de las urnas puede favorecer esta vez a la oposición? Las encuestas son altamente favorables al candidato de la PUD. El madurismo las rechaza de plano. La calle permite detectar un mayor entusiasmo por el cambio. Pero nada está decidido, y menos en Venezuela. Los últimos días de la campaña y el escrutinio serán tensos y cargados de incertidumbres.

Signos de preocupación

Más allá de las especulaciones están los hechos concretos. De un lado, las detenciones arbitrarias detectadas por Laboratorio de Paz. Por el otro, la vehemencia con la que Maduro no solo aseguró que la "derecha fascista" no volverán al Palacio de Miraflores. Durante un acto militar aseguró a los uniformados que "este bastón de mando de comandante en jefe seguirá en buenas manos en los años por venir, jamás este bastón de mando caerá en manos de ningún oligarca o títere, lo juro, jamás, jamás tendrán ese acto de deshonra". Consultado por el portal 'Efecto cocuyo', el politólogo Santiago Rodríguez consideró que la insinuación de Maduro de que no abandonará la presidencia intenta "alimentar el miedo, la desesperanza, al ver que la estrategia de división (del voto) no le ha resultado con candidaturas (presidenciales) de laboratorio. Al decir de forma autoritaria que se va a quedar busca desmovilizar, transmitirle a la gente que no vale la pena votar porque igual no se irá del poder por el control que ejerce en las instituciones".

Las elecciones son observadas con atención por dos vecinos de Venezuela. Tanto el brasileño Luiz Inacio Lula da Silvia como el colombiano Gustavo Petro llamaron, cada uno a su modo, a que se respeten los resultados de la contienda, gane quien gane. En este contexto se conocen las palabras de Delpino. "El proceso es seguro, no hay posibilidad de inviolabilidad, el voto es secreto, así como la transparencia por parte del árbitro electoral. Es un acto cívico esencial en democracia y por eso la ciudadanía debe tener la garantía de no sufrir consecuencias indeseables en democracia".