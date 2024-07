El Partido Demócrata encuentra oposición contra la nominación de Biden

El Partido Demócrata está intentando acelerar la ratificación del presidente estadounidense, Joe Biden, como candidato para las elecciones de noviembre y quiere zanjar el proceso antes de finales de mes, aunque enfrenta oposición de algunos legisladores de la Cámara Baja. Fuentes cercanas al Partido Demócrata dijeron este martes a EFE que la idea es ratificar de manera telemática a Biden como candidato antes de que termine julio.

Si se lleva a cabo, esa decisión pondría fin al debate interno de las últimas semanas, en el que algunas voces habían pedido a Biden que pusiera fin a su campaña de reelección tras su débil actuación en el debate del 27 de junio frente al exmandatario Donald Trump (2017-2021).

Con la excepción de 2020 durante la pandemia de coronavirus, nunca antes se ha nominado a uno de los candidatos de los grandes partidos, el Demócrata y el Republicano, de manera virtual. Habitualmente, los aspirantes presidenciales reciben la nominación oficial durante sus convenciones. El propio Trump (2017-2021) fue designado el lunes oficialmente como candidato del Partido Republicano en el primer día de la convención de esa fuerza política en Milwaukee (Wisconsin).

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) ya había tomado en mayo su decisión de nominar oficialmente a Biden como candidato de manera telemática antes de la convención demócrata, prevista entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago (Illinois). Hasta ahora, sin embargo, no se había fijado una fecha aproximada. Algunas voces se habían mostrado contrarias a seguir adelante con dicho procedimiento y habían abogado por abrir el debate sobre la posibilidad de que Biden se retirara para permitir que un candidato más joven se enfrente a Trump en las elecciones de noviembre próximo.

El dilema con el estado de Ohio

En su momento, en mayo pasado, el Comité Nacional Demócrata había justificado su decisión aludiendo a unos problemas que Ohio presentaba para los plazos electorales, ya que ese estado determinó que los partidos debían inscribir a sus candidatos presidenciales antes del 7 de agosto para asegurar su presencia en las papeletas el día de los comicios. Como la convención demócrata está fijada del 19 al 22 de agosto, el Comité Nacional Demócrata dijo que había que realizar la nominación antes de esa fecha del 7 de agosto y manera virtual porque, si no, Biden corría el riesgo de quedar excluido de las elecciones en Ohio.

La situación, sin embargo, ha cambiado en las últimas semanas, ya que los legisladores en Ohio aprobaron una ley que fija para finales de agosto el plazo para inscribir a los candidatos, de manera que en teoría Biden podría ser nominado en la convención del partido, como ha sido habitual. El Partido Demócrata, sin embargo, desconfía de los republicanos y cree que podrían cambiar de forma repentina las reglas, por lo que han decidido mantener su plan original y nominar al presidente antes de la convención.

Oposición en la Cámara Baja

Esos argumentos sobre el dilema que presenta el estado de Ohio, sin embargo, no han convencido a algunos legisladores demócratas de la Cámara Baja, que consideran que ya no hay ninguna razón para acelerar el proceso. Ese grupo de legisladores ha redactado una carta en la que califican de "terrible idea" la propuesta de nominar a Biden de manera virtual, calificándola de "innecesaria y sin precedentes". Además, advierten que esto podría "socavar profundamente la moral y la unidad de los demócratas", desde delegados, voluntarios y donantes, "en el peor momento posible". La misiva aún no ha sido enviada al Comité Nacional Demócrata y los miembros están difundiéndola entre congresistas para conseguir más firmas.

4.000 delegados

Los responsables de nombrar al candidato demócrata serán los más de 4.000 delegados del partido, que han sido elegidos durante el proceso de primarias, en las que Biden se ganó el apoyo de la mayoría de ellos al no tener oposición significativa.

La nominación se hace a través de un proceso llamado 'roll call' (llamada nominal) en el que los delegados de cada estado, normalmente en las convenciones, van diciendo a qué candidato apoyan. Según informó este martes el diario The New York Times, se espera que los más de 4.000 delegados comiencen a emitir sus votos a partir del próximo lunes, un proceso que probablemente durará alrededor de una semana. Cuando todos hayan emitido su voto, se espera que un comité del Comité Nacional Demócrata celebre rápidamente la llamada nominal, de manera que en ese momento -del que aún no se sabe la fecha exacta- Biden será oficialmente el candidato demócrata para las elecciones de noviembre.

El último paso será que Biden dé durante la convención en Chicago un discurso para aceptar oficialmente su nominación.

Biden, “totalmente comprometido" con su campaña

Biden prometió este martes a un grupo de votantes afroamericanos que está "totalmente comprometido" con su campaña para las elecciones de noviembre y criticó con dureza las políticas del expresidente y candidato republicano Donald Trump. "¡Estoy totalmente comprometido!", clamó el mandatario demócrata durante su primer acto de campaña desde el intento de asesinato de Trump el pasado sábado.

Biden fue recibido con cánticos de "cuatro años más" en la convención anual en Las Vegas de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el grupo de presión más importante de la comunidad afroamericana en su lucha por la igualdad y la representación. El presidente dijo estar "agradecido" de que Trump no resultara gravemente herido cuando un hombre intentó asesinarlo durante un mitin en Butler (Pensilvania) y reiteró sus llamados a rebajar la tensión política en una campaña presidencial especialmente bronca. Sin embargo, argumentó que esos llamados a bajar el tono no significan que no deba "decir la verdad" sobre lo que la Presidencia de Trump (2017-2021) significó para la comunidad afroamericana, con intentos para acabar con el acceso a servicios sanitarios, la brutalidad policial contra ciudadanos negros y el mal manejo de la pandemia, que afectó de manera desproporcionada a estas comunidades. "Si vas a ser franco en un tema, no puedes quedarte callado en otros", afirmó.