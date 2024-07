Cae la confianza de los argentinos en Milei al calor de la crisis económica

Javier Milei recibió en las últimas horas una serie de informes que debieron erizarle la piel: los argentinos empiezan a mostrar signos de contrariedad que no parecían rozarlo en los sondeos a pesar del peso de una crisis económica y social que encuentra analogías con el peor momento de la pandemia. De acuerdo con el tradicional "índice de satisfacción" que realiza la Universidad de San Andrés, un centro de estudios que no suele ser tachada de "colectivista" por el presidente, el 63% de las personas entrevistadas se encuentran entre los descontentos con el presente. Solo un 33% aprueba la gestión del anarcocapitalista. En mayo, los argentinos "satisfechos" eran un 41%.

Por su parte, el "Índice de Confianza en el Gobierno (ICG)" que difunde la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) dio cuenta de una bajada del 3,7% respecto de junio. La presidencia de Milei obtuvo 2,7 puntos, un número menor a la que obtuvieron al cumplir siete meses en el poder Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández. Por su parte, la consultora Zuban Córdoba, una de las que en 2023 predijo la victoria electoral del ultraderechista, detectó que la imagen positiva del extertuliano televisivo devenido jefe de Estado es del 43,6%, equivalente a la del gobernador bonaerense, el peronista Axel Kicillof. Para Gustavo Córdoba, la razón por la cual la popularidad de Milei no sufre una caída más pronunciada en medio de la turbulencia financiera y cambiaria es que los argentinos aún no encuentran "una alternativa nacional" a la ultraderecha. Salvo Kicillof, que mide igual que el presidente, el derechista Macri tiene un rechazo del 63%. Todavía "se mantienen ciertas expectativas o ilusiones de recuperación económica". Las personas esperanzadas tienen no obstante sus aprensiones. Federico Sturzenegger, el economista neoliberal que hace semanas acaba de entrar al Gobierno en calidad de gran estrella, en calidad de ministro de Desregulación que debe ejecutar la Ley Bases aprobada por el Congreso, es rechazado por el 60% de los encuestados.

Otro sondeo, de CB Consultora Opinión Pública, muestra que Milei es todavía ponderado en los municipios "coquetos" de la periferia bonaerense, donde viven más de siete millones de personas. Los aplausos de la zona norte se trastocan en malestar en las zonas sur y oeste del llamado "conurbano".

El factor económico

Las fuentes del creciente enojo tienen que ver con el cuadro económico de un país con un 55,5% de pobres. El Centro de Economía Política (CEPA) ha reportado que en seis meses se perdieron al menos 160.000 puestos de trabajo en los sectores privado y público. La devaluación del 118% de la moneda nacional, el cuadro recesivo y la "motosierra", el modo coloquial con el que Milei ha nombrado el ajuste y los despidos en el área estatal, son los causantes de estos problemas laborales.

El centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín (UNSAM) señala que, en un contexto de caída productiva, el aumento de los salarios fue inferior al de los precios de los productos y servicios. Los argentinos han perdido un tercio del poder de compra de su salario. Milei comenzó con una inflación en diciembre de 25 puntos. En junio ha sido de 4,6. Ese descenso es la única esperanza a la que se aferran los que todavía apoyan al Gobierno.

El diario 'Ámbito Financiero' consigna que entre el 10 de diciembre de 2023, la mañana en que Milei juró como presidente, y el 4 de julio se tramitaron más de 38.000 procedimientos preventivos de crisis. Se trata del mecanismo que utilizan las empresas para evitar los despidos. La cifra es un 40% superior a la registrada en el mismo período en años anteriores.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha informado que la actividad de ese sector ha retrocedido un 19,2%. Una encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino consigna que 50 pymes por día bajan sus persianas. En seis meses contabilizan unas 10.000. El Fondo Monetario Internacional (FMI) predice que la economía caerá un 3,5% en 2024 y retomará la senda del crecimiento en 2025.