El director en funciones del Servicio Secreto de EEUU afirma estar "avergonzado" por el tiroteo contra Trump

El nuevo director en funciones del Servicio Secreto de Estados Unidos dijo el martes en un testimonio preparado para el Congreso que estaba "avergonzado" por el importante fallo de seguridad que precedió al intento de asesinato del candidato presidencial republicano Donald Trump el 13 de julio en un mitin de campaña en Pensilvania.

En el testimonio publicado antes de dirigirse a dos comités del Senado, el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, dijo que visitó el lugar del mitin al aire libre en Butler y subió al tejado de un edificio cercano desde el que Thomas Crooks, de 20 años, hizo disparos que hirieron la oreja derecha de Trump, mataron a un asistente al mitin e hirieron a otros dos, con un rifle estilo AR-15.

"Lo que vi me avergonzó", dijo Rowe en el testimonio preparado para una audiencia conjunta de los Comités de Seguridad Nacional y Judicial del Senado. "Como agente de policía de carrera, y veterano de 25 años en el Servicio Secreto, no puedo defender por qué ese tejado no estaba mejor protegido".

La admisión por parte de Rowe de un flagrante fallo de seguridad se produjo una semana después de que la ex directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, dimitiera bajo la presión bipartidista del Congreso tras negarse a detallar las deficiencias de seguridad en un testimonio ante un panel de la Cámara de Representantes.

Rowe trató de asegurar a los legisladores que desde entonces ha tomado medidas para evitar que se produzcan fallos similares, en medio de la preocupación tanto de demócratas como de republicanos por una mayor violencia política a medida que se intensifica la campaña de cara a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

"He ordenado a nuestro personal que se asegure de que todos los planes de seguridad de los lugares donde se celebren eventos sean examinados minuciosamente por varios supervisores experimentados antes de su aplicación", declaró Rowe.

El Servicio Secreto, una agencia federal entre cuyas funciones se incluye la protección del presidente y de algunas otras figuras políticas de alto nivel, ha añadido a seis personas a su lista de protección desde el 13 de julio, entre ellas el candidato republicano a la vicepresidencia JD Vance y su familia y el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, al tiempo que ha reforzado los detalles de seguridad, dijo Rowe.

Rowe tenía previsto declarar junto a Paul Abbate, subdirector del FBI, que tiene previsto entrevistar a Trump el jueves como parte de su investigación sobre el tiroteo.

El intento de asesinato es objeto de múltiples investigaciones por parte de comités de la Cámara de Representantes y del Senado, así como de un nuevo grupo de trabajo bipartidista creado por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Los investigadores han sido incapaces de determinar un motivo claro para el atacante, Michael Crooks, a quien han descrito como un solitario sin amigos íntimos y con una red social limitada principalmente a los miembros de su familia inmediata. Gran parte del interés gira en torno a la cronología desde que las fuerzas del orden se percataron por primera vez de la presencia de Crooks hasta que los francotiradores del Servicio Secreto lo mataron después de que abriera fuego.

El FBI declaró el lunes que Crooks llamó por primera vez la atención de la policía más de una hora antes de que disparara al menos ocho veces contra el ex presidente.