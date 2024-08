Un miembro del Consejo Nacional Electoral venezolano denuncia irregularidades en los comicios

La discusión sobre la legitimidad del triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio está lejos de cerrarse. Después de casi un mes de silencio, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, no solo se desmarcó este lunes de la proclamación de la victoria que hizo el organismo y ratificó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la semana pasada. Delpino denunció a su vez irregularidades durante el proceso que lo llevaron a ausentarse del momento en que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció el triunfo de Maduro. Fue su manera de "manter mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia".

El mensaje de Delpino se conoció pocas horas antes de la citación del fiscal general Tarek William Saab al candidato Edmundo González Urrutia, quien es investigado por presunta "conspiración", "usurpación de funciones" y "asociación para delinquir". La audiencia, dijo el exdiplomático, carece de "garantías y del debido proceso". Por lo tanto, es una "condena por anticipado". González Urrutia, que lleva tres semanas sin aparecer en público, no se ha presentado ante el fiscal a la hora en que estaba citado, las 16.00 hora española. La fiscalía remitió este lunes una nueva citación a Gonzñalez Urrutia. "Sírvase comparecer... a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho", consigna el mensaje.

En este contexto, Delpino recordó haber cuestionado públicamente a Amoroso por no celebrar reuniones del directorio del CNE semanas antes del 28 de julio y haber resuelto sin consultar la revocación de la invitación a los observadores de la UE.

Según el rector principal, la contienda se desarrolló sin incidentes hasta el cierre de la votación, cuando comenzó el desalojo de testigos de oposición de los centros de sufragio, y el retraso e interrupción de la transmisión de los resultados, explicado por un presunto hackeo del cual aseguró no tener constancia. "Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y manteniendo al país en una injustificada espera".

Certificación independiente

Delpino reveló haber estado en "desacuerdo" con la falta de una "publicación oportuna" de los resultados mesa por mesa, como exigieron numerosos países. Ese pedido fue reiterado el sábado por los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro.

Pero a la vez, Delpino cuestionó el recurso de amparo que presentó Maduro ante la Sala Electoral del TSJ. "La resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección, con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente".

Las explicaciones de Delpino no se centraron solamente en las horas claves del 28 de julio. Para el rector, las elecciones estuvieron también precedidas por anomalías y limitaciones para los partidos de la oposición. "Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados. Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados".

Con la misma línea argumental, una exmagistrada del TSJ Blanca Mármol de Léon criticó la intervención del alto tribunal en un ámbito de competencia del CNE para otorgarle la victoria a Maduro. "Nunca se había visto esto".

El excandidato presidencial y exrector del CNE, Enrique Márquez, dijo que continuará agotando las vías establecidas en la Constitución a fin de que se cumpla con lo establecido en la ley y se ofrezcan "con claridad" los resultados de la contienda. Pero a la vez, Márquez reprochó que se haya sido desestimado el recurso que interpuso contra la presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Caryslia Rodríguez, por su carácter de oficialista, una condición que no le impidió redactar la sentencia faviorable a la victoria de Maduro.

Datos desglosables y verificables

Lula y Petro habían retrasado su comunicado conjunto a la espera de la evolución del conflicto venezolano. La citación judicial de González Urrutia, quien, según la oposición es el ganador de los comicios, obligó a emitir un comunicado en la noche del sábado. "La normalización política de Venezuela", señalaron, pasa por "el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad". Ambos presidentes apenas "tomaron nota" del pronunciamiento del TSJ. Reiteraron que "la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables".

El madurismo sobreactúa su desdén por las peticiones externas. En las últimas horas destacó la relevancia de unas elecciones comunales que, enfatizó, fortalecerán las instituciones. El Palacio de Miraflores tuvo también su momento de celebración. Tras el rechazo de 11 países latinoamericanos, Estados Unidos y la UE a los resultados, llegó el mensaje que esperaba de Pekín, a tono con el de Moscú de días atrás. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que "todas las partes deben respetar la elección hecha por el pueblo venezolano y respetar el derecho de Venezuela a elegir su propio camino de desarrollo". Añadió al respecto que "el Gobierno y el pueblo venezolanos son capaces de manejar sus asuntos internos".