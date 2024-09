Israel ha dejado Gaza inhabitable: el 60% de los edificios han sido bombardeados, según los datos de satélite

El Ejército israelí ha borrado la Franja de Gaza del mapa casi por completo. Ha bombardeado desde el aire o demolido con dinamita sobre el terreno universidades, colegios, panaderías, centros médicos, hospitales, carreteras, depuradoras, centrales eléctricas y, sobre todo, viviendas.

Desde que lanzara su ofensiva total tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, que causaron la muerte de cerca de 1.200 personas, los aviones de combate israelíes no han cesado de lanzar las misiles y bombas. Miles de ellas, proyectiles de una tonelada que nunca antes habían sido usadas en zonas urbanas y que Estados Unidos les ha enviado por miles.

Han acabado así con la vida de más de 40.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. El Tsahal (las Fuerzas de Defensa de Israel) dice que entre los muertos hay unos 10.000 milicianos de Hamás. También han destruido, de forma sistemática, toda infraestructura civil. Han generado en cadena miles de objetivos con el uso de inteligencia artificial. El resultado es una Franja inhabitable.

Más de 70.000 viviendas han sido destruidas, según los últimos datos de Naciones Unidas. Decenas de miles más han resultado dañadas. El grueso de los 2,2 millones de habitantes de Gaza han tenido que irse de sus hogares y malviven ahora en tiendas de campaña. La reconstrucción, si es que se lleva a cabo, tardará muchos años, quizá décadas.

Daños del satélite Copernicus de Gaza

Los datos vía satélite concuerdan con las imágenes sobre el terreno. Destrucción casi total, similar a la que dejaron las bombas nucleares lanzadas en Hiroshima, donde se estima que se destruyó el 67% de las estructuras de la ciudad y entre 60.000 y 90.000 edificios.

En Gaza, la cifra de edificios bombardeados y dañados o destruidos es del 60% del total, según los últimos datos de un análisis de daño a través de las imágenes del Satélite Copernicus Sentinel-1 realizado por Corey Scher de la Universidad de CUNY y Jamon Van Den Hoek de la Universidad del Estado de Oregón (ambas en Estados Unidos). Usan señales de radar y algoritmos para interpretarlos. Han ido mostrando la evolución de la ofensiva: primero, la destrucción del norte, luego del centro y, en los últimos meses, del sur.

En concreto, este es el nivel de destrucción en las cuatro regiones en las que se divide el territorio palestino.

En la Gobernación del Norte de Gaza, hay 32.000 edificios afectados; el 70% de los existentes. En esa zona vivían hasta la invasión israelí unas 270.000 personas. En un análisis realizado en noviembre, a un mes de que comenzara la ofensiva, los edificios afectados eran menos de 23.000.

En la Gobernación de Gaza, 46.000 edificios, el 74% del total. En noviembre eran menos de 31.000. Esta era la zona más poblada antes de la guerra, con más de medio millón de habitantes.

En la zona central de Deir al-Balah, de unos 216.000 habitantes, la cifra es de 25.000 viviendas, el 50%. En noviembre eran menos de 6.000 las afectadas.

En Jan Yunis, de cerca de 300.000 habitantes, 45.600 han sido bombardeadas, el 56%. En noviembre eran menos de 9.000.

En Rafah, en la frontera con Egipto, que fue la Gobernación menos afectada al principio de la guerra, la situación es similar. 22.400 viviendas afectadas, el 46%, cuando en noviembre eran menos de 3.800 edificios.

Condiciones de vida “deplorables”

Las consecuencias humanitarias del bombardeo total de Gaza están siendo devastadoras.

La falta de higiene y agua limpia está provocando epidemias. Han aparecido en Gaza los primeros casos de poliomielitis, una enfermedad casi erradicada que paraliza a los niños. Ante el temor a que se convierta en una epidemia que pueda llegar también a Israel, Tel Aviv ha acordado con Hamás una inédita tregua de tres días para vacunar a los pequeños.

Un ejemplo da cuenta de las condiciones de vida en una Franja totalmente destruida. En Al Mawasi viven actualmente hacinadas en condiciones deplorables, según informa desde el terreno la organización Médicos Sin Fronteras.

Un edificio destruido tras un bombardeo israelí sobre Gaza / Ahmad Salem

Las órdenes de evacuación del Ejército israelí de las ciudades de Deir Al Balah y Jan Younis han forzado a miles de personas a refugiarse en zonas cada vez más pequeñas de una costa abarrotada. "Este continuo desplazamiento forzoso al que se ven sometidas las personas es inhumano", afirma el coordinador de proyectos de MSF, Jacob Granger. "A la gente no le quedan pertenencias, no tiene adónde ir. No hay sitio para montar tiendas. El hacinamiento, la enorme falta de agua y la escasez de servicios de saneamiento alimentan la propagación de enfermedades. Somos incapaces de hacer frente a la enorme cantidad de necesidades".