El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, presenta su dimisión

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, ha presentado su dimisión en una carta dirigida a la Rada Suprema del país (Parlamento), según ha anunciado el jefe de la Cámara, Ruslán Stefanchuk, en su cuenta de Facebook.

“La Rada Suprema ha recibido una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, D.I. Kuleba, sobre su dimisión”, ha escrito Stefanchuk, que ha anunciado también que la renuncia de Kuleba será tratada en una de las próximas sesiones plenarias del Parlamento.

Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde 2020, y ha dirigido la diplomacia ucraniana durante toda la guerra.

Su renuncia viene después de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaran su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado.

El presidente Volodímir Zelenski había adelantado previamente sus planes para remodelar el Gobierno.

Los cambios "no influirán" en las negociaciones

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que los cambios en el Gobierno de Ucrania no influirán "de ninguna manera" en las perspectivas de un proceso de negociación.

"No, esto no influirá de ninguna manera y no tiene nada que ver con las perspectivas de un proceso de negociación", respondió Peskov, citado por la agencia oficial TASS, a una pregunta sobre la incidencia que podrían tener los cambios gubernamentales en Ucrania.