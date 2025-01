Guerra de Ucrania, hoy en directo | El Parlamento de Ucrania registra daños tras el ataque ruso de Año Nuevo contra Kiev

Migrantes de Rusia buscan refugio en México por escapar de la guerra o ser LGTBI

Rusos buscan refugio en México por ser LGTBI o escapar de la guerra, mientras el Gobierno mexicano reporta una subida interanual del 64 % en la migración irregular de Rusia.

En Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de México, Tajir asegura haber pertenecido a las Fuerzas Especiales Rusas, pero huyó del país para no participar en la guerra en Ucrania, por lo que ahora pide que México le permita permanecer de manera regular lejos del conflicto.

"Serví en las fuerzas especiales hace 14 años y no quiero participar en la guerra contra Ucrania porque Ucrania está defendiendo su territorio y no quiero disparar a personas que defienden su territorio, no quiero vivir con eso después en mi cabeza. Si la guerra terminara, regresaría", contó a EFE.