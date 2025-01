Trump no descarta recurrir a la fuerza militar para controlar Groenlandia o el canal de Panamá

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, evitó este martes prometer que no llegará a una confrontación militar por su deseo de poner Groenlandia o el Canal de Panamá bajo control estadounidense. "No puedo asegurarles ninguna de esas dos cosas, pero sí puedo decir esto: las necesitamos para la seguridad económica", dijo en una conferencia de prensa en su complejo Mar-a-Lago en Florida, cuando se le preguntó si podía asegurar a otras naciones que no recurriría a la coerción económica o militar para lograr esos objetivos. "No me voy a comprometer con eso", añadió.

Trump también dijo que utilizaría aranceles de "alto nivel" para persuadir a Dinamarca de que abandone Groenlandia, que es un territorio autónomo del país. "La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal a ello, pero si lo saben, deberían renunciar a él porque lo necesitamos para la seguridad nacional", dijo Trump. "Eso es para el mundo libre, estoy hablando de proteger el mundo libre".

Los comentarios se produjeron después de que Trump sugiriera anteriormente que buscaría expandir la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, incluso cambiando el nombre del Golfo de México a Golfo de América, intensificando una disputa con un importante socio comercial y aliado vecino. "Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, que tiene un hermoso anillo que cubre una gran cantidad de territorio", dijo. "Qué nombre tan bonito y apropiado", añadió.

Trump también dijo que usaría la "fuerza económica" para obligar a Canadá a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, algo que ha mencionado repetidamente en las últimas semanas. Trump dijo que Estados Unidos subsidia a Canadá y no necesita sus productos, incluidos los automóviles y la leche. "Básicamente protegemos a Canadá", dijo Trump. "Estamos gastando cientos de miles de millones al año para cuidar de Canadá. Perdemos en déficits comerciales". Trump no detalló cómo haría para lograr ese cambio ni proporcionó más detalles sobre sus planes.

El presidente entrante también atacó a México durante la conferencia de prensa, diciendo que el país se estaba aprovechando de Estados Unidos en el comercio y estaba acosado por problemas masivos, destacando la violencia vinculada a las bandas de narcotraficantes. "Tenemos un déficit enorme con México y ayudamos mucho a México. Básicamente, están dirigidos por los cárteles y no podemos permitir que eso suceda", dijo Trump. "México está realmente en problemas, muchos problemas, un lugar muy peligroso, y vamos a anunciar una fecha futura. Muy pronto vamos a cambiar porque hacemos la mayor parte del trabajo allí y es nuestro".

Trump ha prometido adoptar una postura más dura contra México y Canadá en su segundo mandato, amenazando a los países con nuevos aranceles si no hacen más para detener el flujo de inmigrantes y drogas ilegales a través de las fronteras estadounidenses.

"Estudia" indultos

En materia de política interna, el presidente electo ha acusado al Gobierno de "utilizar el sistema judicial como arma" política, en una nueva alusión a los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos y que, según el magnate, carecen de sustento alguno. Además, ha afeado a la actual Administración de no estar cumpliendo con la transición "suave" que prometió tras las elecciones.

Un día después de que el Congreso certificase su victoria electoral, Trump ha confesado que "estudia" indultar a las personas ya condenadas por asaltar el Capitolio hace exactamente cuatro años, cuando una turba irrumpió en la principal sede legislativa coincidiendo con la validación de la victoria de Biden en los comicios de 2020, informa Efe.