En directo | Guerra en Oriente Próximo: última hora del conflicto en Siria, Israel, Gaza y el Líbano

Tusk garantiza la seguridad de Netanyahu en Auschwitz pese a la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha asegurado este jueves que cualquier representante israelí que desee participar en las conmemoraciones del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz por el Ejército rojo tendrá garantizada su seguridad y no será detenido, en relación con la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) que pesa sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En declaraciones en Varsovia, Tusk afirmó que "no se puede concebir que los líderes políticos israelíes no puedan participar de forma segura en la conmemoración de la liberación de (el campo de concentración de) Auschwitz", y calificó esa posibilidad de "completamente inaceptable".