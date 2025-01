España pide a sus embajadores luchar contra las injerencias extranjeras, los ultranacionalismos y los bulos

Los embajadores de España deben tener como objetivo prioritario de su misión en el extranjero la lucha contra las injerencias externas y la desinformación, pero también contra de los ultranacionalismos. Así se lo ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a los cerca de 130 jefes de misión de España en el mundo reunidos en la novena conferencia de embajadores en Madrid este lunes.

“La desinformación contra Europa y nuestras democracias es un tema absolutamente existencial para una sociedad libre como la española”, ha dicho el jefe de la diplomacia. "La defensa de nuestra democracia frente a la desinformación y las injerencias externas es una prioridad absoluta para todos vosotros y todas vosotras en vuestro trabajo, pero mucho más este 2025"

Sus palabras se producen pocos días después de que Elon Musk, dueño de la red social X, hombre más rico del mundo y asesor del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya insultado a los jefes de Gobierno de Reino Unido y Alemania y haya apoyado al partido ultraderechista Alternativa por Alemania a pocas semanas de los comicios en el país teutón. “Proteger Europa es proteger esos valores frente al auge de la extrema derecha, las injerencias externas y la desinformación”, ha dicho.

Las palabras "bulos" y "desinformación" han sido citadas más de una decena de veces durante su discurso de una hora. “Ante los mercaderes del odio, la confrontación y la división, es nuestra obligación favorecer y defender el diálogo y el entendimiento entre países y culturas”, ha argumentado el ministro. “En un mundo interconectado e interdependiente, las narrativas localistas y aún más las aislacionistas, el discurso estrechamente ultranacionalista que señala que hay que desentenderse del entorno exterior cuando hay tantos problemas en el interior, es una visión distorsionada que amenaza, si se extiende, la propia capacidad de gobernar y de actuar de nuestros Estados”.

Influencia en el mundo árabe

La conferencia de Embajadores ha arrancado con un vídeo en el que se han destacado las principales acciones de política exterior de 2024 y centrado en la imagen del ministro. El primer logro destacado ha sido el reconocimiento del Estado de Palestina y la posición de liderazgo de España en el conflicto de Oriente Próximo en defensa de una política exterior “coherente”, que critica la violencia contra los civiles tanto en Ucrania como en Gaza.

“Tenemos más presencia e influencia en Oriente Medio y en el mundo árabe. Con el reconocimiento de Palestina el 28 de mayo de 2024 y la apuesta por la solución de dos Estados, hemos sentado las bases del nuevo diálogo euro-árabe con impronta y liderazgo español”, ha argumentado José Manuel Albares.

Madrid acogió la celebración de la reunión del Grupo de Contacto Árabe e Islámico sobre Gaza a finales de mayo y la Reunión de Madrid por la Solución de los dos Estados en septiembre. En octubre se celebró el Foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona, también centrado en el conflicto de Oriente Próximo.

Tras el asalto de Hamás a Israel del 7 de octubre, en el que murieron 1.139 personas, Israel ha atacado Gaza y ha dejado la Franja prácticamente destruida y acabado con la vida de alrededor de 50.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

España es un contribuyente clave para UNRWA con 43 millones de euros, y ostenta la presidencia de su Comité Asesor desde el pasado mes de julio. Además, durante la primera reunión intergubernamental España-Palestina celebrada en Madrid el pasado 21 de noviembre, se acordó una nueva Estrategia bilateral de cooperación para la que se movilizaron más de 75 millones de euros en los próximos dos años. “Todo ello, ha convertido a España en un actor de referencia en la región. Somos un país que dice claramente que no hay justificación para los bombardeos sobre civiles en Gaza, para la violencia en Cisjordania y que hay que garantizar a Líbano y a Siria -a donde viajaré el miércoles y jueves- paz, soberanía y estabilidad”, ha subrayado el ministro.

MADRID, 13/01/2025.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares (c), inaugura la octava Conferencia de Embajadores, que reúne a los 130 embajadores acreditados en todo el mundo para analizar los retos internacionales del nuevo año, este lunes en la sede del ministerio. EFE/Daniel González / Daniel González

En su discurso, el ministro solo ha mencionado en una ocasión a Venezuela, Minutos antes, sin embargo, ha asegurado en sendas entrevistas de televisión que España mantiene contacto con el Gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que considera no considera “legítimos” los resultados de la “presunta” victoria del líder bolivariano. Albares se ha referido a Edmundo González en todo momento como opositor, y no como “presidente electo”, como le consideran países como Estados Unidos o Italia, pero no el resto de la Unión Europea.

Albares ha insistido este año, como lo hizo durante la conferencia de embajadores del año pasado, que los diplomáticos españoles en la Unión Europea deben trabajar por defender "nuestra diversidad lingüística en Europa, con el objetivo de que nuestras lenguas cooficiales, catalán, gallego y euskera, parte de nuestra identidad nacional plurilingüe, sean reconocidas en la Unión Europea". "Ese es un objetivo por el que trabajáis y debéis redoblar esfuerzos hasta conseguirlo", ha dicho.

El rey y Sánchez en la conferencia de embajadores

La conferencia de embajadores es una reunión anual en Madrid de los jefes de misión en el extranjero y la única ocasión en la que coinciden casi todos los jefes de misión en la sede del Ministerio de la plaza de Marqués de Salamanca. Durante dos días, celebran reuniones temáticas para enfocar la estrategia de la política exterior española.

Este año, el evento cuenta con la participación de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de la ministra de Defensa, Margarita Robles. También intervendrá en los debates el jefe de la diplomacia india, Subrahmanyam Jaishankar.Habrá grupos de trabajo en los que participarán los secretarios y secretarias de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes.

Este martes hablará también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El cónclave será clausurado por el rey Felipe VI también este martes.