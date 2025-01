Evo Morales, declarado en rebeldía en Bolivia tras faltar por segunda vez a la audiencia en su contra

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) fue declarado este viernes en "rebeldía" por un tribunal, ya que por segunda vez no se presentó a la audiencia sobre el caso en su contra por trata "agravada" de personas en la que se investiga una presunta relación con una menor con la que habría tenido un hijo.

El juez Nelson Rocabado también estableció que se debe aplicar al exmandatario un "arraigo nacional", darle una notificación por edicto de la resolución, la emisión de un mandamiento de detención y la anotación preventiva de bienes.

El juez consideró que el argumento que expuso la defensa de Morales de que no pudo asistir a la audiencia debido a que sufre una bronconeumonía y una bradicardia (frecuencia cardíaca baja), "no son elementos legítimos" para no haberse presentado.