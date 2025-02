Una multitud salió a las calles en Argentina para repudiar el discurso homofóbico y anti wok de Milei

"Dicen que respete al Gobierno, pero el Gobierno no me respeta a mí". "No está muerto quien pelea". "Que lo injusto no te sea indiferente". Una multitud pobló las calles de la capital argentina con sus cantos, banderas y carteles para repudiar el discurso homofóbico, anti inmigrante y contra las políticas de género del presidente de ultraderecha Javier Milei. La "marcha federal antifascista y antirracista" reunió en las calles de 130 ciudades de este país a la comunidad LGBTQ+, dirigentes opositores, sindicalistas e intelectuales que marcharon bajo un sol impiadoso desde el Congreso hasta las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo. El reciente discurso del anarco capitalista en el Foro Económico de Davos aglutinó a un variado arco opositor. "No hace falta que seas LGBTIQ+ para marchar", fue una de las consignas que motorizaron la respuesta en el espacio público.

Milei radicalizó sus discursos intolerantes desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. En Davos y frente a una audiencia estupefacta, el extertuliano televisivo habló de la cultura wok como un "virus" y un "cáncer que hay que extirpar". Cuestionó a su vez a los foros donde "se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben". Desde su llegada a la presidencia, Milei ha sexualizado sus alocuciones. La masturbación, el sexo anal, el sexo tántrico, la pornografía, pasaron a formar parte de sus intervenciones. En Davos no solo defendió el "inocente saludo" nazi de Elon Musk sino que estableció una relación de causalidad entre la homosexualidad y el abuso infantil. "Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos".

Las palabras del ultraderechista provocaron un fuerte efecto revulsivo en Buenos Aires, por sus generalizaciones sin fundamento y los datos falsos que forman parte de un estilo comunicacional desde el 10 de diciembre de 2024. Primero reaccionaron los colectivos LGBTIQ+ y feministas, después la comunidad intelectual y de inmediato un variopinto arco político. Hasta las estrellas del pop Lali Espósito y María Becerra se sumaron a la convocatoria de la que participaron miles y miles de personas en todo el territorio. "Stop being facho", rezaba la casaca de Taichu, otra celebridad juvenil. Se realizaron protestas también en Berlín, Roma, París, Barcelona, Madrid, Londres, Lisboa y Amsterdam, así como Santiago de Chile, RRío de Janeiro San Paulo, Montevideo, Nueva York y Ciudad de México.

"Batalla cultural"

La ultraderecha se considera partícipe de una "batalla cultural" que la lleva a blandir su espada en todas las tribunas y en el Estado: en las vísperas de la movilización aseguró que se propone eliminar del Código Penal la figura del femicidio. Los ministros del Gobierno no hacen más que emular al anarco capitalista. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien llegó a participar de la defensa del exgobernador peronista José Alperovich, condenado por abuso sexual de su sobrina, llamó a defender la familia porque "es el centro de la educación y la sociedad". La política de género, dijo, es muy negativa. "No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas. De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar", sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos. Las palabras oficiales tienen sus efectos. En la madrugada del 29 de enero, un hombre incendió la casa de una pareja de mujeres lesbianas en la localidad bonaerense de Cañuelas. Las llamas no provocaron víctimas porque no había nadie al interior de la vivienda.

La virulencia retórica de Milei va contra sus propios intereses estratégicos, según Carlos Pagni, columnista del diario ´La Nación`. Trump ha designado como secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien "asistió a la sesión en la que el Senado norteamericano aprobó su designación acompañado de su esposo, John Freeman, y de Cole, uno de los dos hijos de ambos". Y añadió: es posible que Bessent profese la "ideología de género" que condenó Milei en Suiza.

Indiferencia oficial

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, intentó restarle importancia a las movilizaciones. "Será una clara muestra de cómo la política creó una ficción sólo para estar en la calle en el año electoral", dijo. Más allá de la masividad expresada en las calles, el Gobierno cree que tiene la situación política bajo control, como ocurrió meses atrás con las multitudinarias protestas universitarias. De acuerdo con la consultora Isasi/Burdman, Milei tiene una imagen positiva por encima del 50%. Ni el ajuste o las privatizaciones, la destrucción de los planes sociales y las instituciones de la cultura, la merma del presupuesto a la educación y la investigación científica, han provocado una merma de la popularidad presidencial. La reducción de la inflación, que a fines de 2023 era del 25% mensual y en la actualidad es del 3%, es, a más de un año de gestión el capital político que le permite imaginar una victoria de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias de octubre.

La pregunta que se formulan los analistas es si estas masivas protestas pueden constituir un punto de inflexión que evite el resultado electoral que auguran las consultoras. Un nutrido grupo de intelectuales y artistas llamó a la "conformación de un espacio de acción civil y de reflexión colectiva, un frente multicolor, diverso y democrático, en defensa de nuestros bienes públicos, nuestros bienes naturales y territorios, nuestra memoria histórica, nuestra libertad y nuestra democracia" para enfrentar a Milei.