La policía sueca no ve "motivos ideológicos" en la matanza en el centro educativo con once muertos

"Queremos dejar claro que no hay indicios, a la luz de nuestras investigaciones y de la información de nuestros servicios secretos, de que el autor (del tiroteo) actuara por motivos ideológicos", argumentaba la madrugada del miércoles la policía sueca, tras elevar a once el número de muertos en la matanza del centro educativo para adultos de Örebro. Entre las víctimas mortales se cuenta al propio atacante, un hombre descrito en medios suecos como de 35 años, con licencia de armas, sin antecedentes delictivos ni vínculos con redes terroristas o con bandas del crimen organizado.

El comunicado policial siguió a la cascada de tesis que circulaban por las redes sociales sobre el sospechoso. Según 'Aftonbladet', el diario más leído del país nórdico, es un hombre que había cambiado recientemente de identidad, que no se relacionaba con sus vecinos y al que no se le conocían amigos ni relaciones de ningún tipo. En las imágenes captadas por un estudiante del centro, se aprecia la figura de un hombre armado y con vestimenta verde oliva, lo que también encaja con la versión de algunos testigos presenciales.

El sensacionalista diario 'Expressen' difundió imágenes de un registro policial por agentes fuertemente armados en su domicilio. Asegura este medio que murió como consecuencia disparos de su propia arma, que fue hallada junto a su cuerpo, extremo que tampoco han confirmado fuentes oficiales.

El peor tiroteo masivo

"Tenemos muchas preguntas sin respuesta", admitió el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, tras expresar su conmoción por el que ha sido, según sus palabras, el peor tiroteo masivo de la historia de su país.

Todo empezó sobre las 12.30 horas del martes en el Campus Risbergska, un complejo educativo para adultos que imparte desde formación profesional a cursos de integración para extranjeros. Esto último hizo que se especulara con un trasfondo xenófobo, lo que no se confirmó.

La policía hasta ahora no ha concretado tampoco el número de heridos. En las horas siguientes al tiroteo se habló solo de cinco personas heridas, entre ellas el presunto atacante. Ya hacia las 18.00 horasse comunicó que se habían producido al menos diez muertos, una cifra que sobre la medianoche subió a once. Hay al menos otras seis personas heridas e ingresadas en el hospital, según 'Aftonbladet'. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y mantienen acordonada la zona. Como han venido insistiendo en sucesivos comunicados policiales, se parte de la base de que el atacante actuó solo, pero no se ha descartado que otras personas estuvieran implicadas o tuvieran conocimiento de sus planes.

En Suecia se ha disparado en los últimos años la acción de bandas o clanes del crimen organizado. Especialmente sensibles son las regiones de Malmö, la segunda ciudad del país. Örebro, con 115.000 habitantes, está a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo.