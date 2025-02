Trump impone sanciones a la Corte Penal Internacional por sus "acciones ilegítimas" contra EEUU e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva por la que impone sanciones a la Corte Penal Internacional, a la que acusa de "acciones ilegítimas y sin fundamento" contra Estados Unidos e Israel. La medida incluye sanciones financieras y restricciones de visados para miembros no especificados del tribunal que han colaborado o ayuden a investigaciones de ciudadanos y aliados estadounidenses, así como para sus familiares.

Según la orden firmada por Trump, las recientes acciones de la CPI "establecen un precedente peligroso" que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a "acoso, abuso y posible arresto". "Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del Gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel", añade.

El momento en que llega el castigo no es casual. Esta semana está de visita oficial en Washington el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, contra el que la CPI dictó en noviembre orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Aquella orden se extendió al exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, como Netanyahu acusado de haber usado “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria en Gaza durante la guerra en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y poner en su diana durante esa campaña militar guerra intencionadamente a civiles.

La CPI también dictó orden de arresto contra el líder del ala militar de Hamás, Mohamed Deif y el decreto de Trump asegura que así se establece una “vergonzosa falsa equivalencia”.

Es algo que también denunció en su momento la administración de Joe Biden, que condenó la decisión de la CPI pero no impuso sanciones.

Ni EEUU ni Israel se cuentan entre los 127 países firmantes del Estatuto de Roma, que rige el tribunal internacional creado en 2002 y basado en La Haya, ni reconocen su jurisdicción.

Otras sanciones

Trump ya impuso sanciones a la CPI durante su primer mandato después de que la corte abriera una investigación sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por EEUU en Afganistán, pero Biden las retiró al llegar a la Casa Blanca.

El pasado mes de junio la Cámara de Representantes aprobó con apoyo de varios demócratas un proyecto de ley de los republicanos para imponer castigos a miembros de la corte, pero con el Senado entonces en control demócrata la legislación no avanzó. Ahora los conservadores controlan las dos cámaras y en enero, en una de sus primeras acciones legislativas en la Cámara Baja, y también con apoyo demócrata, aprobaron de nuevo un proyecto de ley de sanciones. En el Senado, no obstante, solo el demócrata John Fetterman votó con los republicanos y al no alcanzar los 60 votos necesarios para seguir avanzando en su tramitación esta se paralizó.