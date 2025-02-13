Al menos 12 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un ataque con una granada explosiva perpetrado este miércoles por una persona en un bar asociativo de la ciudad de Grenoble (sureste de Francia), en un suceso del que, de momento, se descartan motivaciones terroristas.

El Fiscal de Grenoble, François Touret de Coucy, dijo no tener pistas sobre el origen del ataque, aunque descartó, "a priori", que fuese uno de naturaleza terrorista.

Sobre las 20:15 hora local, un bar asociativo de la calle Claude-Kogan, en el barrio de la Villa Olímpica, fue impactado por una granada explosiva arrojada por una persona todavía sin identificar.

El alcalde de Grenoble, Éric Piolle, ha condenado en la red X "un acto criminal de una violencia inaudita".