EEUU defiende su posición en Ucrania ante la OTAN: "No es una traición"

"No hay ninguna traición aquí, hay un reconocimiento de que el mundo y Estados Unidos están interesados y comprometidos con una paz negociada", ha dicho el secretario de Estado de EEUU, Pete Hegseth, a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este jueves en Bruselas.

Estados Unidos ha iniciado el proceso para empezar negociaciones de paz en Ucrania, pero lo ha hecho sin sus aliados y anunciando de antemano concesiones a Vladimir Putin incluso antes de sentarse a la mesa. Lo hizo el propio Hegseth, antes de que se hiciera pública la llamada ente Donald Trump y el presidente ruso, durante una reunión de grupo de contacto para Ucrania de la OTAN.

Este jueves, los ministros se sientan en la mesa para discutir cómo reforzar sus capacidades, negociar cómo incrementar el gasto en defensa, y hablar de la necesidad de mantener el apoyo a Kiev. Lo harán con Hegseth, que ha descartado que la pertenencia de Ucrania a la alianza o volver a las fronteras previas a 2014 sean objetivos realistas en una negociación de paz.

"Mi rol como representante de Estados Unidos es hablar de manera realista sobre el curso del conflicto", ha dicho Hegseth antes de la reunión para añadir: "Creo que lo vieron ayer, el presidente Trump, que es el mejor negociador del plantea, acercando a ambas partes para encontrar un camino a una paz negociada, que es lo que quiere todo el mundo en último término".

Rutte, de perfil

Antes del inicio de la reunión, como es habitual, estaba prevista una comparecencia conjunta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el propio Pete Hegseth. Ambos se dieron cita la noche del miércoles en la residencia del holandés para una cena informal. Lejos de ser una comparecencia incómoda, Rutte se ha mostrado "feliz".

El secretario general ha confirmado que durante la discusión sobre Ucrania que los ministros tenían previsto tener este jueves, también hablarán de "lo ocurrido ayer". Rutte volvió a insistir en que, desde su punto de vista, hay un punto de convergencia que está surgiendo. "Tenemos que asegurarnos de que Ucrania está en una posición de fuerza", ha dicho. "Nunca, nunca jamás puede volver a pasar" -ha añadido- que haya una situación "dulce" como la de los acuerdos de Minsk en los que "la paz no sea duradera".

El exprimer ministro holandés ha insistido en que habrá una discusión colectiva al respecto, pero lo cierto es que Hegseth primero y Trump después ya pusieron sobre la mesa las condiciones de esa paz, todas a favor de Rusia. Ambos descartaron no solo la pertenencia de Ucrania a la OTAN como garantía de seguridad, sino la presencia militar de los aliados para garantizar la paz.

Respuesta de los aliados

Durante la campaña, Trump anunció que pondría fin a la guerra en un día. Tras su victoria electoral e incluso durante las semanas que siguieron a la inauguración, Ucrania apenas aparecía en los discursos del republicano. Se esperaba que esta semana, durante la primera participación de la nueva Administración en una reunión de la OTAN, se conocieran mas detalles sobre su política respecto al conflicto. Y así ha sido.

La postura no es una sorpresa y el mensaje de los europeos no ha cambiado una coma. Los aliados insisten en que no pueden tomarse decisiones sobre Ucrania sin contar con Ucrania. También en que Europa debe participar en cualquier negociación porque el resultado de la misma, inevitablemente, tendrá consecuencias para su seguridad.

"Europa tiene que sentarse a la mesa, especialmente cuando hay discusiones sobre posibles garantías de seguridad", ha dicho a su llegada a la reunión el ministro de Defensa de Países Bajo, Ruben Brekelmans. Su homólogo francés, Sébastien Lecornu, ha advertido que la paz solo puede alcanzarse desde "la fortaleza" o desde "la debilidad" y lo segundo podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad internacional.

En un comunicado publicado conjuntamente por los ministros de Exteriores de Francia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, los europeos aseguraron el miércoles por la noche estar comprometidos con la "independencia, la soberanía y la integridad territorial" de Ucrania. Todo esto está en riesgo dados los términos de la negociación entre Putin y Trump.