La jefa de la diplomacia de la UE advierte de que no funcionará un acuerdo sobre Ucrania "a nuestras espaldas"

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, advirtió este jueves de que un acuerdo de paz sobre Ucrania negociado a espaldas del bloque estará condenado a fracasar. "Cualquier acuerdo a nuestras espaldas fracasará, porque se necesita que Europa y Ucrania lo implementen", dijo Kallas al llegar este jueves a la sede de la OTAN, en Bruselas.

"Sin nosotros en la mesa, pueden acordar cualquier cosa, pero fracasará, sencillamente porque no habrá implementación", insistió la exprimera ministra de Estonia para añadir: "No funcionará. No detendrá la matanza".

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al anunciar que había hablado del fin de la guerra en Ucrania directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El gesto irritó a los aliados europeos, que mantienen la premisa de "no negociar nada sobre Ucrania sin Ucrania".

'Política del apaciguamiento'

Kallas fue más allá este jueves y cuestionó la posibilidad de "retirar de la mesa" de negociaciones temas centrales para los europeos, como la garantía de integridad territorial de Ucrania. "¿Por qué les damos todo lo que quieren incluso antes de que las negociaciones hayan comenzado? Eso es la política de apaciguamiento. Nunca ha funcionado", dijo.

Kallas utilizó así una expresión extraordinariamente fuerte para los europeos, ya que la 'política de apaciguamiento' ('appeasement', en inglés) es como se denomina la doctrina adoptada por países de Europa occidental con la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930, marcada por concesiones que no sirvieron para detener la maquinaria nazi.

Críticas de Orbán

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, cargó contra el reciente comunicado sobre Ucrania de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y otros seis grandes países europeos y lo describió como un "triste testimonio" del mal liderazgo comunitario.

"Esta declaración es un triste testimonio del mal liderazgo de Bruselas. Mientras el presidente (estadounidense) Donald Trump y el presidente (ruso, Vladimir) Putin negocian sobre la paz, los funcionarios de la UE emiten declaraciones sin valor", afirmó Orbán en la red social X.

Los portavoces de la Comisión Europea Paula Pinho y Anitta Harper han recordado que a EEUU que Rusia "es el agresor" y "no puede ser recompensada" por sus acciones en Ucrania, en relación a los contactos mantenidos para poner fin al conflicto entre Trump y Putin.